Elemental: in lavorazione un sequel e una serie per Disney+ [RUMOR]

Sembrava destinato a essere un flop, ma Elemental ha recuperato terreno a mesi di distanza dall'uscita in sala, incassando oltre 470 milioni di dollari al box-office e superando addirittura i profitti di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Un ottimo risultato che avrebbe convinto Pixar, secondo le ultime indiscrezioni, ad ampliare l'universo narrativo di Elemental con nuovi progetti.

"Ho sentito che vogliono trasformare Elemental in una serie per Disney+ e che stanno anche pensando a un seguito del film" ha dichiarato il box office expert Jeff Bock ai microfoni di The Town with Matthew Belloni. Elemental è stato particolarmente apprezzato in Corea e ha ottenuto buoni risultati anche in Cina, Messico, Francia e Australia.

Elemental, il presidente della Pixar commenta la 'rinascita' ai box office: "Sta generando profitti"

Il film Pixar ha debuttato in anteprima mondiale al Festival di Cannes di quest'anno, arrivando poi nelle sale italiane il 21 giugno. Il debutto non è stato dei migliori e il presidente della Pixar aveva attribuito le reazioni tiepide del pubblico al fatto di essersi abituati all'uscita su Disney+.

Di cosa parla Elemental

La storia, ambientata a Element City, ha come protagonista la giovane Ember, una brillante ragazza di fuoco sulla ventina con un grande senso dell'umorismo che ama la sua famiglia ma che a volte si infiamma facilmente. Stringe inaspettatamente amicizia con Wade e il loro legame metterà alla prova tutto ciò in cui crede.

Nella versione italiana del film i protagonisti sono doppiati da Valentina Romani e Stefano De Martino.