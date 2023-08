Elemental: il film Pixar resuscita e supera gli incassi internazionali di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Chi va piano va sano e va lontano, come si suol dire, così l'ultimo film Pixar ha superato mesi dopo l'uscita in sala gli incassi esteri del film Sony.

Nonostante un esordio deludente al box-office, l'ultimo film della Disney e della Pixar, Elemental, si sta rivelando un successo inaspettato sulla lunga distanza.

Il film, che ha ottenuto poco meno di 30 milioni di dollari in patria nel suo weekend di apertura, ha registrato una buona performance a livello internazionale e ora ha appena superato Spider-Man: Across the Spider-Verse. Elemental, infatti, ha ora un incasso internazionale di 307,2 milioni di dollari rispetto ai 305,9 milioni del film Sony, e ciò lo rende il secondo film d'animazione di maggior incasso del 2023 nei mercati internazionali (Super Mario Bros. Il Film rimane saldamente in testa).

Si tratta di un risultato piuttosto impressionante per un film che, al momento dell'uscita, ha fatto notizia per aver avuto uno dei peggiori esordi al botteghino per la Pixar. Tuttavia, Elemental ha iniziato a recuperare rapidamente terreno, soprattutto all'estero. Anche in Italia il film non ha sfigurato affatto.

Il film è stato particolarmente apprezzato in Corea e ha ottenuto buoni risultati anche in Cina, Messico, Francia e Australia. A livello globale, il film ha guadagnato 454,3 milioni di dollari al botteghino, di cui 151 milioni al botteghino statunitense.