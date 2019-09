El Camino: Il film di Breaking Bad, un video rievoca i ricordi di Jesse Pinkman

El Camino: Il film di Breaking Bad arriverà su Netflix l'11 ottobre, ma un video dedicato a Jesse Pinkman permette anche ai fan più impazienti di ingannare un'attesa altrimenti insostenibile.

A volerla dire tutta, in realtà, mancano solo 31 giorni alla pubblicazione del film, ma Netflix, la piattaforma che ci ha ormai abituati alla scorpacciata anche detta binge watching, sa bene quanto l'attesa anche solo di poche ore possa essere logorante, a maggior ragione se si tratta di uno dei fenomeni televisivi più amati degli ultimi anni. Meglio tenere a bada l'ansia con un tuffo nel passato e nei ricordi di colui che sarà il vero protagonista di El Camino: Il film di Breaking Bad, ovvero Jesse Pinkman, che sarà ancora interpretato da un Aaron Paul non più così giovane come quello che vedrete in questo video.

Dopo 3 minuti di interrogatori, botte, lacrime, urla di disperazione, amori finiti malissimo e lunghi momenti di solitudine e abbandono, si viene sopraffatti dal dubbio che in effetti Vince Gilligan, creatore di Breaking Bad, sceneggiatore e regista anche per il film, dovesse proprio avere in antipatia Jesse per decidere di regalargli una vita tanto triste. E moltissime altre scene addirittura più dure di quelle scelte per la clip si possono trovare nelle 5 stagioni della serie, che è disponibile per il rewatch completo su Netflix. Cosa che, al di là dei video recap, sarebbe in effetti l'unico modo per arrivare preparati e con l'impazienza sotto controllo al prossimo 11 ottobre e alla pubblicazione di El Camino: Il film di Breaking Bad.