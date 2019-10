El Camino: Il film di Breaking Bad mostra l'ultima volta in cui Walter e Jesse saranno insieme

El Camino: Il film di Breaking Bad contiene l'ultima occasione in cui Walt e Jesse saranno insieme. L'autore di Breaking Bad, Vince Gilligan, è stato molto chiaro al riguardo.

El Camino - il film di Breaking Bad ha riscosso grande successo segnando 6,5 milioni di visualizzazioni al debutto su Netflix. Nonostante l'immutato affetto dei fan, Vince Gilligan non ha alcuna intenzione di realizzare uno spinoff di Breaking Bad e specifica che Walter White è morto, perciò non potrà fare ritorno.

La scena flashback in cui vediamo Jesse Pinkman a cena con Walter White ne El Camino è anche l'ultima volta in cui vedremo i due personaggi insieme, come conferma Vince Gilligan in un'intervista a Rolling Stone: "Rivedere Bryan Cranston e Aaron Paul insieme sul set è stata un'esperienza meravigliosa e al tempo stesso malinconica. C'era un fondo di amarezza. La scena in cui vediamo i due uomini insieme al Owl Café serve a dare una fine al loro rapporto, perché sarà l'ultima volta in cui vedremo i due attori interpretare i personaggi di Walter White e Jesse Pinkman insieme".

Come rivela la nostra recensione di El Camino: Il film di Breaking Bad, il film celebra il personaggio di Jesse Pinkman dando un nuovo finale alla sua storia. Come spiega Aaron Paul, "Pensavo di aver detto arrivederci a questo tipo anni fa, ma questo è un ben modo di finire la sua storia. Credo che stavolta resterà sulla retta via. Sa di essere fortunato a essere vivo, credo che resterà sobrio e comincerà una nuova vita."

Per Gilligan, El Camino è stato "un dono ai fan e un'opportunità di tornare a lavorare col talentuoso Aaron Paul ancora una volta".