El Camino: il film di Breaking Bad "è per i veri fan", dicono Vince Gilligan e Aaron Paul

El Camino: il film di Breaking Bad è atteso su Netflix e il creatore Vince Gilligan con Aaron Paul, ha confermato che sarà per i veri fan della serie.

Per chi non ha mai visto Breakin Bad infatti, potrebbe essere complicato seguire il film, in quanto Vince Gilligan ha lavorato alla pellicola come un vero e proprio prosieguo per chi ha seguito alla perfezione la serie tv: "Se dopo 12 anni non avete ancora visto Breaking Bad dubito che inizierete ora. Se lo fate spero che il film vi intrattenga in qualche modo, ma dubito che ne trarrete grande godimento. Non rallentiamo per spiegare le cose a chi non l'ha visto. Non sono riuscito a capire come raccontare la storia spiegando anche il passato"

Per quel poco che si sa della trama di El Camino: Il film di Breaking Bad, girato in segreto e prossimamente in uscita, sarà principalmente incentrata su Jesse Pinkman, il personaggio interpretato da Aaron Paul e sopravvissuto appunto all'ultimo episodio. Grande attesa da parte dei fan per questo ritorno e Aaron Paul ha raccontato il perché del suo ritorno: "Il primo paio d'anni dopo la fine della serie sono stati davvero tortuosi per me, non volevo fare casini così rimanevo nella pelle di Jesse, poi Bryan Craston mi ha spiegato come liberarmene. È stato molto facile rimettermi nei panni di Jesse, mentalmente, emotivamente, anche perché quello che ha passato lui lo sento in parte come se fosse successo anche a me"

Il film El Camino uscirà su Netflix il prossimo 11 ottobre 2019.