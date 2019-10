El Camino: il film di Breaking Bad, su Netflix in streaming da oggi!

El Camino arriva su Netflix dall'11 ottobre: disponibile in streaming il film che va a chiudere la serie cult acclamata Breaking Bad, sei anni dopo la conclusione dello show.

El Camino arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di Breaking Bad: il film riuscirà a chiudere la splendida serie di Vince Gilligan?

Ma la vera domanda è: El Camino darà il via a una serie revival di Breaking Bad come sperano i fan? Il protagonista Aaron Paul ha gelato subito le speranze di coloro che auspicano un ritorno della serie amatissima nel corso di un'intervista al Guardian in cui dichiara:

"Le persone sono così appassionate e vogliono delle risposte. A chi chiede quando ci sarà una nuova serie su Breaking Bad posso dire 'Riponete le speranze e mettete i sogni da parte'. Ma saprete che cosa è accaduto a Jesse."

El Camino: Il film di Breaking Bad tornerà a raccontare la storia di Jesse Pinkman (Aaron Paul) all'indomani della fuga da una gang di neonazisti, fuga mostrata nel finale di Breaking Bad. Finalmente libero, Jesse dovrà fare i conti col proprio passato per costruirsi un futuro. Confermato il ritorno di Skinny Pete (Charles Baker) e Badger (Matt L. Jones), nel film scritto e diretto da Vince Gilligan, che ha confermato anche la morte di Walter White (Bryan Cranston).

