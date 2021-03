Edward mani di forbice, i guanti con le lame di Johnny Depp in vendita all'asta

Ecco un'altra asta con alcuni degli oggetti più "taglienti" che hanno fatto la storia del cinema: stavolta tocca ai guanti di Edward mani di forbice. Sempre ad Aprile, la Julien's Auction proporrà un set di guanti indossati da Johnny Depp.

Questi sono alcuni dei guanti indossati da Johnny Depp sul set di Edward mani di forbice: sono un pezzo originale, progettato su misura presso i leggendari Stan Winston Studios, sotto la diretta supervisione del quattro volte vincitore del premio Oscar Stan Winston.

Johnny Depp e Winona Ryder ai tempi di 'Edward mani di forbice'

I guanti verranno messi all'asta il 29 Aprile, durante il secondo giorno dedicato all'evento esclusivo di Julien's Auction. Ma se speravate di trovare anche il vestito originale, insieme ai guanti, purtroppo siete arrivati tardi: a quanto pare gran parte del costume è stato già venduto nel 2018. Insieme a questo costume, realizzato in pelle e materiale vinilico, era stata venduta soltanto una copia dei guanti, comunque realizzata in maniera fedele con tanto di pistoni che muovevano le lame.

Purtroppo non si sa ancora con quali cifre partirà la base d'asta, ma considerando che un altro set di guanti, sempre originali del film di Tim Burton, è stato venduto a circa 30mila dollari, si può supporre che anche il prezzo sarà un po' "tagliente"...

Per poter partecipare all'asta online, è necessario registrarsi con largo anticipo su JuliensLive.com, per evitare di intasare la linea: per fare offerte, basterà accedere all'account che avrete registrato, oppure potrete farle anche tramite l'app o al telefono.

È possibile seguire l'evento anche senza partecipare, sempre tramite il sito e live in tempo reale su JuliensLive.com.