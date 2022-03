Edward mani di forbice: in vendita la casa del film di Tim Burton

La casa in Florida in cui è stato ambientato Edward mani di forbice, diretto da Tim Burton, è in vendita alla modica cifra di 700 mila dollari, compresi memorabilia del film.

Vi piacerebbe vivere nel mondo di Tim Burton? Bene, la casa in Florida in cui è stato girato Edward mani di forbice è attualmente in vendita per 700 mila dollari - memorabilia compresi.

Come riportato da Deadline, l'appartamento in cui è stato girato Edward mani di forbice si trova a Lutz, in Florida, e recentemente è stato acquistato da Joey Klops - l'attuale proprietario - per circa 300 mila dollari. Chiunque volesse comprarlo, potrebbe tenere anche i numerosissimi memorabilia del film diretto da Tim Burton.

L'appartamento ha tre camere da letto e due bagni e, a detta del suo proprietario, è stato anche restaurato e ampiamente rinnovato.

Tra i punti salienti è bene annoverare: la carta da parati decorata con funghi che ricopre la cucina e altre stanze per ricordare il mood del film, e un manichino di Edward mani di forbice a grandezza naturale - come dite? No, purtroppo il vero Johnny Depp non fa parte dei memorabilia che potrete trovare nell'appartamento.

La casa è stata messa in vendita mercoledì scorso.