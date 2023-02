Educazione Fisica: il trailer del film di Stefano Cipani tratto dal testo teatrale di Giorgio Scianna

01 Distribution ha diffuso il trailer di Educazione fisica, il secondo progetto di Stefano Cipani dopo Mio fratello rincorre i dinosauri: la pellicola mette in scena il testo teatrale "La palestra" di Giorgio Scianna, adattato in sceneggiatura per il grande schermo dai fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo.

Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, produttori del nuovo film di Cipani, hanno dichiarato: "Stefano Cipani è un autore talentuoso e originale. Siamo fieri di sostenerlo ed accompagnarlo, ancora una volta, nell'espressione della sua creatività in questo nuovo ed ambizioso progetto".

La sinossi ufficiale della pellicola recita: I genitori di tre alunni vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia: è successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un'aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un processo feroce nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità.

Educazione fisica: una scena del film

Educazione fisica, come accennato in precedenza, è tratto dal testo teatrale La Palestra di Giorgio Scianna e rappresenta una coproduzione italo-polacca: una produzione Paco Cinematografica con Rai Cinema (come nel caso del precedente film di Cipani) in coproduzione con Agresywna Banda, in collaborazione con Cinecittà SpA.