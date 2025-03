Eden: ecco il trailer del survival thriller di Ron Howard con Jude Law, Ana De Armas e Sydney Sweeney

01 Distribution ha diffuso in streaming il trailer di Eden, film diretto da Ron Howard che conta un cast davvero stellare, con Jude Law, Vanessa Kirby, Ana De Armas e Sydney Sweeney.

Dopo la presentazione al 42° Torino Film Festival, il film del regista due volte Premio Oscar, autore di pellicole indimenticabili come Apollo 13 e A Beautiful Mind, uscirà al cinema dal 10 aprile.

L'Italia è uno dei primi territori al mondo a mostrare al pubblico Eden, che nel nostro paese è un'esclusiva di Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema, e verrà distribuito da 01 Distribution.

Amore e morte nelle Galapagos

Eden: una sequenza del film

Come potete leggere anche nella nostra recensione di Eden, il film esplora un vero crimine noto come The Galapagos Affair, in cui sette tedeschi e austriaci si trasferirono nella piccola e remota isola di Floreana, nell'arcipelago delle Galapagos in Ecuador, nell'Oceano Pacifico, negli anni '30. Gli eventi successivi causarono la morte di due persone e la scomparsa di altri due, dando vita a una vicenda sconcertante in un ambiente così lussureggiante e idilliaco.

Eden: Ron Howard, Daniel Brühl, Sydney Sweeney sul set del film

Sceneggiato da Noah Pink, la storia segue un gruppo di espatriati tedeschi e austriaci che fuggono nella remota isola di Floreana in cerca di solitudine per ridare un senso alle loro esistenze solo per trovarsi di fronte a difficoltà estreme, vicini ostili finché la situazione non precipita arrivando alla tragedia.

Nel film, Ana De Armas interpreta la baronessa von Wagner-Bousquet, personaggio realmente esistito, mentre Sydney Sweeney dà vita a Margret Wittmer, come mostrano il teaser e il trailer tedesco. Nel cast anche Daniel Bruhl.