Eddie Murphy interpreterà il padrino del funk George Clinton in un film biografico

Eddie Murphy è in trattative per interpretare il Padrino del funk George Clinton, leader dei Parliament-Funkadelic, in un film biografico di prossima uscita.

Il Principe cerca figlio: Eddie Murphy in una scena

Eddie Murphy sarà anche produttore con John Davis e Catherine Davis con la loro Davis Entertainment. Al momento sono in corso le trattative per l'acquisizione dei diritti della vita di Clinton, membro della Rock and Roll Hall of Fame e vincitore del Grammy Lifetime Achievement Award, poi verranno scelti gli sceneggiatori del progetto.

Eddie Murphy ha un contratto di tre film con Amazon che è arrivato dopo il successo de Il principe cerca figlio, e questo per lui è un progetto della passione.

George Clinton è considerato il Padrino del funk, rivaleggiando con James Brown e Sly Stone come i principali innovatori in quel genere musicale. Il film racconterà la storia degli umili inizi dell'iconico musicista nella Carolina del Nord negli anni '40 fino alla formazione delle sue band rivoluzionarie Parliament e Funkadelic e, infine, a diventare una grande influenza sugli artisti della generazione hip-hop tra cui Tupac Shakur, Dr. Dre, Snoop Dogg, Ice Cube, Outkast e Wu-Tang Clan, tra gli altri.

George Clinton è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997, insieme ad altri 15 membri del Parliament-Funkadelic. Nel 2019, lui e gli altri membri hanno ricevuto i Grammy Lifetime Achievement Awards.