La Promessa anticipazioni 14 luglio: Martina e Curro si lasciano, Jana rifiuta il compromesso dei marchesi

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: tra Curro è Martina questa volta è veramente finita, i marchesi vogliono decidere le condizioni del matrimonio, ma Jana si oppone.

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova, e si concentra sulla vita nel palazzo di proprietà dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata di domani: la tensione tra Santos e Ricardo cresce, Jana si ribella ai marchesi, Manuel si sente tradito.

Riassunto dell'episodio precedente:

Manuel, spinto dall'impulso di salvare Rómulo, ha corrotto il maresciallo Burdina, consegnandogli tutti i suoi risparmi. Ora è al verde e dipende completamente dai genitori, Cruz e Alonso. Teme che possano sfruttare la sua fragilità per ostacolare il suo legame con Jana. Poco dopo, i marchesi comunicano di aver preso una decisione importante da condividere con entrambi.

Il marchese, convinto che abbiano finalmente accettato la sua relazione con Jana, si mostra entusiasta. Jana, invece, è inquieta e sospettosa. Nel frattempo, Maria è scossa dalle ultime notizie su Salvador. Candela, stanca di vederla soffrire, decide di andare a Luján per scoprire la verità. Vuole capire cosa sia successo davvero tra Salvador e Martita alla festa di Vinegro, dove pare ci sia stato un bacio tra i due.

Anticipazioni de La Promessa: Manuel e Jana hanno un duro confronto dopo la proposta dei marchesi

Santos, seguendo il consiglio di Petra, cerca di nascondere il rancore che nutre verso suo padre, pur essendo convinto che Ricardo gli stia celando la verità sulla morte della madre. Nonostante i suoi sforzi, però, il ragazzo fatica a trattenere le proprie emozioni: fingere serenità si rivela più difficile del previsto, e presto si rende conto che non riuscirà a farlo ancora a lungo.

Nel frattempo, Curro decide che è arrivato il momento di affrontare Martina. Nelle ultime settimane il rapporto tra i due è peggiorato, complice anche Julia, che aveva rivelato a Martina il legame di sangue tra Curro e Jana. Dopo un lungo confronto, i due decidono di mettere fine alla loro relazione.

La duchessa di Carril fa ritorno a La Promessa dopo una lunga assenza, ma le spiegazioni che fornisce non convincono nessuno. Intanto i marchesi Cruz e Alonso fanno una proposta a Manuel e Jana: concedono il loro consenso al matrimonio, ma solo alle loro condizioni. Tuttavia, l'ex cameriera non accetta i compromessi imposti dai nobili e, nel respingerli, finisce per ferire Manuel. Deluso dall'atteggiamento della fidanzata, il giovane nobile la affronta apertamente, deciso a chiarire la situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Teresa continua a sostenere le bugie sue e di Marcelo alla Promessa.