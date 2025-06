Eddie Murphy e Pete Davidson sono nei guai nel trailer di The Pickup - Il blindato dell'amore

Arriverà il 6 agosto in streaming su Prime Video la nuova commedia The Pickup - Il blindato dell'amore, diretto da Tim Story (The Blackening) e con star i comici Eddie Murphy e Pete Davidson.

Online è stato condiviso il trailer del film che proporrà un mix di umorismo e azione con al centro due guardie giurate dal carattere molto diverso e appartenenti a due generazioni differenti.

Cosa racconterà The Pickup

Nella commedia action intitolata Il blindato dell'amore, quello che doveva essere un normale ritiro di contanti prende una piega inaspettata quando due guardie giurate molto diverse tra loro, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), cadono nell'imboscata orchestrata da un gruppo di spietati criminali guidati da un'astuta stratega, Zoe (Keke Palmer), il cui piano va ben oltre il semplice furto di denaro. Mentre intorno a loro si scatena il caos, l'improbabile duo dovrà barcamenarsi tra gravi pericoli, personalità agli antipodi e una giornata storta che continua a peggiorare.

Ecco il trailer:

Il cast e i realizzatori del film

Tim Story è il regista del film Il blindato dell'amore, mentre la sceneggiatura è firmata da Kevin Burrows e Matt Mider.

Oltre ad Eddie Murphy, Pete Davidson e Keke Palmer, il film può contare su un cast che comprende anche Eva Longoria, Marshawn Lynch, Joe "Roman Reigns" Anoa'i, Andrew Dice Clay e Ismael Cruz Córdova.

Story ha realizzato in precedenza titoli come Barbershop (2002), Think Like a Man (2012), Ride Along (2014) e i due cinecomic dei Fantastici Quattro usciti nei primi anni 2000. Recentemente ha inoltre realizzato Scivolando sulla neve (2023), una commedia natalizia.

Murphy, invece, ha da poco ripreso l'iconico ruolo di Axel Foley in Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F