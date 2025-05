The Pickup: data di uscita e prime immagini della nuova commedia con Eddie Murphy e Pete Davidson

La nuova commedia d'azione The Pickup, con protagonisti Eddie Murphy e Pete Davidson, ha finalmente una data d'uscita. Il film, prodotto da Amazon MGM Studios con la regia di Tim Story, debutterà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 6 agosto 2025.

Scritto da Kevin Burrows e Matt Mider, The Pickup vanta un cast ricco che include, oltre a Murphy e Davidson, anche Eva Longoria, Keke Palmer, Ismael Cruz Córdova, Jack Kesy, Andrew Dice Clay, Marshawn Lynch e Joe "Roman Reigns" Anoa'i.

Oggi sono anche state diffuse le prime immagini ufficiali e il poster del film, che offrono un assaggio dell'atmosfera scoppiettante della pellicola. Potete guardare le foto di seguito.

La trama di The Pickup

La sinossi rilasciata da Amazon anticipa un mix di azione e comicità: "In The Pickup, una semplice consegna di contanti si trasforma in un incubo quando due autisti di furgoni blindati, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson), vengono presi di mira da un gruppo di criminali capeggiati dalla brillante e pericolosa Zoe (Keke Palmer). L'improbabile duo dovrà affrontare una serie di imprevisti esplosivi, cercando di sopravvivere a una giornata che sembra peggiorare minuto dopo minuto".

It's everyone for themselves. The Pickup premieres August 6. pic.twitter.com/4DmbGgbf5t — Prime Video (@PrimeVideo) May 28, 2025

Clock in, cash out. The Pickup arrives August 6 on @PrimeVideo. pic.twitter.com/Lba3rTP0eE — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) May 28, 2025

Il film è prodotto dallo stesso Murphy insieme al regista Tim Story, affiancati da John Davis, John Fox e Charisse Hewitt-Webster. Tra i produttori esecutivi figurano anche Matt Mider e Kevin Burrows, autori della sceneggiatura.

Tim Story è un volto noto nel panorama della commedia e dell'action hollywoodiano, noto per titoli come Barbershop (2002), Think Like a Man (2012), Ride Along (2014) e i due cinecomic dei Fantastici Quattro usciti nei primi anni 2000. Il suo film più recente è Scivolando sulla neve (2023), una commedia natalizia.

Eddie Murphy, invece, è reduce dal ritorno nei panni dell'iconico Axel Foley in Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, in uscita nel 2024, e sarà presto di nuovo la voce di Ciuchino nel quinto capitolo della saga Shrek, atteso per il 2026.