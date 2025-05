Matrimonio a sorpresa tra i figli di Eddie Murphy e Martin Lawrence: Eric e Jasmin si sono sposati

Durante una recente intervista, Eddie Murphy ha rivelato che suo figlio Eric Murphy ha sposato Jasmin Lawrence, figlia del collega e amico Martin Lawrence, con una cerimonia riservata che si è svolta due settimane fa.

Un matrimonio molto intimo

"Sono partiti all'improvviso. Tutti pensavano a un grande matrimonio, e invece hanno scelto qualcosa di più intimo, solo loro due", ha raccontato Murphy, sottolineando con ironia che almeno non dovrà più pagare per un matrimonio in grande stile.

Eric Murphy, de 32 anos, é filho de Eddie Murphy e sua ex-esposa Nicole Murphy. Jasmin Lawrence, de 26 anos, é filha de Martin Lawrence e sua ex-esposa Shamicka Gibbs. pic.twitter.com/oxNUo4OVEi — Africanize (@africanize_) July 4, 2024

L'attore ha spiegato che la coppia ha deciso di sposarsi in chiesa, in presenza del solo celebrante: "Hanno fatto tutto in modo tranquillo, ma penso che organizzeremo comunque una grande festa per festeggiare".

Durante la conversazione, Jennifer Hudson ha chiesto se Murphy avrebbe cantato durante l'eventuale ricevimento. L'attore ha risposto scherzosamente: "No, non canterò... Martin canterà! Sarebbe divertente un duetto".

Eric Murphy e Jasmin Lawrence sono legati sentimentalmente dal 2021. La coppia ha condiviso il proprio amore sui social sin dall'inizio della relazione. In occasione del compleanno di Eric, Jasmin aveva scritto su Instagram: "Buon compleanno amore mio! Mi sento incredibilmente fortunata ad averti accanto. Ti amo tanto!".

Anche Eric ha pubblicato in passato un messaggio romantico dedicato a Jasmin, scrivendo nel 2021: "Innamorato perso di te" accanto a un selfie insieme.

La coppia ha debuttato ufficialmente sul red carpet durante la première del film Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, tenutasi a Los Angeles, suggellando il loro amore anche sotto i riflettori.