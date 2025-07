Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 16 luglio: Álex viene trovato morto, Emilio sospetta di Laura

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, mentre una telefonata misteriosa mette Emilio in allerta, Laura deve scegliere tra il passato e il presente.

Nell'episodio precedente

Paca confessa i suoi sentimenti a Laura, ma la risposta ricevuta la lascia incredula. Emilio tenta di riallacciare i rapporti con la sua ex moglie, creduta morta fino a poco tempo prima. Intanto, Tano e Gracia annunciano ufficialmente il loro fidanzamento, portando gioia in casa Molina. Esther, inizialmente timorosa, accoglie la notizia con serenità e organizza un pranzo per festeggiare, ma l'arrivo di un ospite inatteso rovina l'atmosfera.

L'attivismo ambientalista complica i piani di Paca, ostacolando il progetto della Utrera. Laura la sprona a sostenere Gracia e Las Sabinas, ma l'invito mina il loro rapporto. Tomás è sempre più critico, mentre Tano indaga sull'allontanamento di sua madre Silvia. Infine, un nuovo shock colpisce Manterana: un altro abitante della comunità viene ritrovato morto.

Ritorno a Las Sabinas: Manuela interpretata da Julia Carnero

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Pilar sotto pressione usa il ricatto come ultima carta

Nella prossima puntata, un'altra tragedia scuote profondamente la comunità di Manterana: Álex è stato trovato morto. Dopo la perdita di Óscar, la famiglia Duarte è costretta ad affrontare un nuovo lutto devastante. Manuela è distrutta: Álex era l'uomo di cui si era innamorata, e la sua morte la lascia senza forze, in preda a un dolore profondo.

Mentre il paese piange, la Guardia Civil, guidata dal comandante Núñez, apre un'indagine serrata. Le prime piste portano a un sospettato ben noto nella zona, alimentando tensioni tra i residenti. Poco prima della tragedia, Álex aveva posto a Miguel una domanda cruciale, tanto da spingerlo a riconsiderare il proprio ruolo all'interno di El Acebuche.

Sul fronte sentimentale, Paca sembra vivere un momento felice nella sua relazione, ma Laura si ritrova ancora una volta davanti a un bivio: scegliere tra Paca e Emilio. Come anni prima, la Molina dovrà fare una scelta difficile, e le sue decisioni non si ripercuoteranno solo sulla sua vita, ma su tutta la comunità.

Ritorno a Las Sabinas: Miguel

Intanto Miguel, convinto dalle parole di Jiménez sull'avvelenamento della riserva idrica di Las Sabinas, assume una posizione drastica che riguarda direttamente Paca. Mentre Pilar, messa con le spalle al muro, decide di ricattare la stessa Paca per ottenere i soldi necessari alla fuga insieme al marito. Infine, una misteriosa telefonata ricevuta da Laura mette in allarme Emilio, che comincia a sospettare della sua ex moglie e a dubitare sulla sincerità della donna.