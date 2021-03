Il principe cerca figlio: Eddie Murphy sta progettando un nuovo sequel, ma ci vorrà "del tempo"

Il principe cerca figlio si è rivelato un grande successo su Prime Video e la star Eddie Murphy ha annunciato scherzosamente di essere già impegnata nella preparazione di un nuovo sequel, Coming to America 3, che però richiederà un po' di tempo prima di essere pronto.

Il Principe cerca figlio: Eddie Murphy, Shari Headley in una scena

Nel corso di un'ospitata nello show Live! with Kelly and Ryan, Eddie Murphy ha parlato dell'effetto nostalgia e della calorosa accoglienza con cui i fan hanno accolto Il principe cerca figlio dichiarando scherzosamente:

"Ho un'idea per Coming to America 3, ma dovrò aspettare 16 anni per realizzarla. Devo avere 75 anni, non truccarmi per far sembrare che abbia 75 anni, devo averli compiuti per davvero."

Il principe cerca moglie, Eddie Murphy: "Siamo stati costretti a inserire un attore bianco nel cast"

Qui trovate la recensione de Il principe cerca figlio. Il film, attualmente disponibile su Prime Video, torna a seguire Re Akeem, nuovamente interpretato da Eddie Murphy, dopo la sua incoronazione. Il pubblico ritroverà anche il suo fidato consigliere Semmi, che avrà ancora volto e voce di Arsenio Hall e che, insieme al sovrano, intraprenderà una nuova ed esilarante avventura che li porterà ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

Diretto da Craig Brewer, Il principe cerca figlio è stato scritto a sei mani da Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield, i quali hanno sviluppato un soggetto ideato da questi ultimi due insieme a Justin Kanew. Eddie Murphy, oltre a essere protagonista dell'atteso progetto, ne ha creato i personaggi ed è produttore del film.