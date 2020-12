Eddie Izzard adesso usa il pronome lei: "Da ora in poi voglio essere in modalità ragazza"

Eddie Izzard ha rivelato che d'ora in avanti userà il pronome 'lei'. Izzard ha fatto l'annuncio nel corso di un'apparizione a Portrait Artist of the Year su Sky Arts, competizione in cui gli artisti vengono messi alla prova creando un ritratto di tre soggetti famosi, una dei quali era Eddie Izzard.

Una foto di Eddie Izzard

Durante la sua apparizione, Eddie Izzard ha dichiarato: "Cerco di fare cose che ritengo interessanti. Questo è il primo programma a cui ho chiesto di usare il pronome 'lei' - questo è un periodo di transizione."

L'attrice ha aggiunto di sentirsi benissimo dopo la rivelazione. Sul palco e nella vita, Eddie Izzard è nota per indossare trucco e abiti femminili e qualche anno fa ha annunciato pubblicamente di essere transgender. Izzard, attiva nell'ambito dei diritti per la comunità LGTBQ+, ha spiegato:

"Sono gender-fluid. Da ora in poi voglio essere in modalità ragazza."

Izzard ha immediatamente ricevuto il supporto di colleghi e colleghe sui social media. L'account ufficiale Human Rights Campaign ha twittato:

"Grazie per permetterci di vivere questa avventura con te Eddie, e per incoraggiare altri a vivere le loro esistenze apertamente e autenticamente."

Qualche settimana fa anche la star di The Umbrella Academy Ellen Page ha annunciato di essere transgender dichiarando di chiamarsi ora Elliot Page.