Elliot Page: anche Ian McKellen sostiene il coming-out dell'attore

Il coming-out di Elliot Page ha fatto il giro di tutto il mondo e, tra gli altri, anche Ian McKellen ha inviato all'attore le sue più sincere congratulazioni. Proprio ieri e tramite i suoi profili social, Elliot Page si è rivolto a cuore aperto ai suoi fan e ha condiviso il suo essere transgender, chiedendo a tutti di non chiamarlo più Ellen ma Elliot. L'attore ha ringraziato tutte le persone che lo hanno accompagnato in questo percorso votato a rendere il mondo un luogo più inclusivo e compassionevole.

La reazione del mondo dello spettacolo non si è fatta minimamente attendere. Tra gli attori e le attrici che hanno espresso il loro parere sulla vicenda e che hanno mandato un abbraccio ad Elliot Page c'è anche Ian McKellen, autore di un tweet dal sapore particolare. L'attore, infatti, ha dichiarato: "Grazie, Elliot, per aver condiviso il tuo percorso con il mondo intero. La tua voce merita di essere ascoltata in modo tale da poter educare e incoraggiare tutti quanti".

Gay dichiarato da molti anni, Ian McKellen ha costruito la propria carriera sulla lotta ad ogni forma di discriminazione e su iniziative di sensibilizzazione legate a tematiche del genere. L'attore è noto per aver interpretato Magneto nella saga cinematografica degli X-Men e Gandalf nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit, entrambe dirette da Peter Jackson. Recentemente, McKellen ha recitato ne L'inganno perfetto e in Cats. Elliot Page, invece, ha raggiunto la fama con Juno - il suo ruolo più noto - e, di recente, ha preso parte a The Umbrella Academy, serie Netflix la cui terza stagione è attualmente in corso di produzione.