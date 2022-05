Doctor Jekyll and Mr. Hyde: first look a Eddie Izzard nel nuovo film targato Hammer

First look a Eddie Izzard in Doctor Jekyll and Mr. Hyde, nuovo film targato Hammer Studios e diretto da Joe Stephenson.

Il primo poster di Doctor Jekyll and Mr. Hyde offre il first look a Eddie Izzard, protagonista assoluto del nuovo film targato Hammer Studios e diretto da Joe Stephenson.

Eddie Izzard interpreterà Nina Jekyll, la nuova assistente che proverà ad aiutare il dottor Jekyll a controllare la sua ombra nascosta. Basato sul romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, questo film segna l'ennesimo adattamento di una delle IP più note nel mondo del gotico.

Il primo poster di Doctor Jekyll and Mr. Hyde mostra la silouette weird di Eddie Izzard e il riflesso di Mr. Hyde, interpretato da Scott Chambers.

Conosciuto per l'arte del travestitismo, Eddie Izzard è noto per aver recitato in Velvet Goldmine, Hollywood Confidential, Ocean's Twelve, Across the Universe e Vittoria e Abdul.