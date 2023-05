Doctor Jekyll, diamo un nuovo sguardo a Eddie Izzard nei panni di Nina Jekyll (FOTO)

Una foto inedita dal film Doctor Jekyll ci mostra nel dettaglio l'aspetto di Eddie Izzard nei panni del personaggio protagonista della pellicola diretta da Joe Stephenson, Nina Jekyll.

Una nuova versione cinematografica del classico Dr. Jekyll e Mr. Hyde arriverà prossimamente sugli schermi, e questa volta avrà come protagonista Eddie Izzard (Ocean's Thirteen, Across the Universe), che interpreterà il ruolo di Nina Jekyll, come riporta anche Comicbook, "una reclusa che trova un amico nel suo nuovo servitore, Rob (Scott Chambers), assieme al quale dovrà collaborare per tenere a badaHyde ed evitare che le distrugga la vita".

I nuovi Jekyll e Hyde

"Ci sono stati più di un centinaio di adattamenti del racconto di Robert Louis Stevenson, ma nessuno di questi figurava un Dr. Jekyll transgender" ha spiegato Stephenson in un'intervista con Fangoria "E la gente sembra pensare che, siccome Nina è un personaggio trans, la questione dell'identità di genere sarà tutto ciò su cui ci focalizzeremo nel film. Ma non sarà così. I temi della pellicola saranno fedeli all'opera originale".

Doctor Jekyll and Mr. Hyde: first look a Eddie Izzard nel nuovo film targato Hammer

"Sono sicuro che alcune fasce demografiche abbiano bisogno di una mano nell'andare oltre l'identità di genere. L'essere trans per Nina non è tutto ciò che la definisce, affatto!" continua poi, anticipando anche qualcosa sul tono del film "Si spera possa risultare un sorprendente mix di dark humor e suspense che sfocia nell'horror".

"Anche nei suoi momenti più oscuri, strizziamo l'occhiolino ai film di una certa era, c'è del camp in questa fiaba molto contorta, e tutto ciò si combina per creare un tono che non si vede più tanto spesso, e che a me invece piacerebbe rivedere!" conclude.