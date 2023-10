Doctor Jekyll: Eddie Izzard è Nina Jekyll nel nuovo trailer dell'horror

In questo nuovo adattamento del classico horror gotico, Eddie Izzard interpreta Nina Jekyll.

Hammer ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Doctor Jekyll, horror diretto da Joe Stephenson dove Eddie Izzard interpreta il personaggio di Nina Jekyll.

Izzard interpreta appunto Nina Jekyll, un famigerato medico che si avvale dell'aiuto di un ex detenuto, Rob (Scott Chambers). Rob non sa che fa parte di un sinistro piano architettato dall'alter ego di Nina, Rachel Hyde. Il caos e la stranezza sono assicurati e lui e Nina devono lavorare insieme per evitare che Hyde distrugga la vita di Jekyll.

Diretta da Joe Stephenson da una sceneggiatura di Dan Kelly-Mulhern, questa nuova versione promette sicuramente molta tensione, mentre Rob inizia a rendersi conto che il suo nuovo lavoro potrebbe non essere così semplice come sperava. Qual è il misterioso farmaco che rimpiange di non essersi assicurato di consegnare al Dr. Jekyll? Noi, ovviamente, conosciamo la risposta, ma sarà divertente vederglielo scoprire. E l'aspetto della sorveglianza è un'intrigante svolta moderna.

"Ci sono stati più di un centinaio di adattamenti del racconto di Robert Louis Stevenson, ma in nessuno di questi c'era un Dr. Jekyll transgender" ha spiegato Stephenson in un'intervista. "E la gente sembra pensare che, siccome Nina è un personaggio trans, la questione dell'identità di genere sarà tutto ciò su cui ci focalizzeremo nel film. Ma non sarà così. I temi della pellicola saranno fedeli all'opera originale".

Doctor Jekyll uscirà nelle sale americane il 27 ottobre.