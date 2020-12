The Umbrella Academy: Elliot Page annuncia "Sono transgender"

Elliot Page, star di The Umbrella Academy fino a questo momento conosciuta come Ellen Page, ha annunciato di essere transgender.

Ellen Page ha annunciato di essere transgender e che il suo nuovo nome è Elliot.

La star di Juno e The Umbrella Academy ha condiviso sulle proprie pagine social media un messaggio in cui spiega la situazione ai fan.

Elliot Page ha scritto: "Ciamo amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot".

Il messaggio prosegue: "Mi sento fortunato nel poter scrivere questo messaggio. Nell'essere qui. Nell'essere arrivato a questo punto nella mia vita. Sento un'immensa gratitudine per le persone incredibili che mi hanno sostenuto lungo questo percorso. Non riesco nemmeno ad esprimere quanto sia significativo sentire finalmente di amare abbastanza chi sono per poter dare spazio al mio io autentico. Sono stato ispirato da così tante persone nella comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e per aver lavorato senza sosta per rendere questo mondo maggiormente inclusivo e un luogo all'insegna della compassione. Offrirò qualsiasi sostegno io possa dare e continuerò a impegnarmi per una società più amorevole e all'insegna dell'uguaglianza".

Il messaggio di Elliot prosegue: "Amo il fatto di essere trans. Amo che sono queer. E più mi avvicino e accetto chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più vivo meglio. A tutte le persone trans che affrontano molestie, incapacità di apprezzarsi, abusi e la minaccia di violenza ogni giorno: vi vedo, vi voglio bene e farò tutto ciò che posso per cambiare in meglio questo mondo".

Nick Adams, direttore di Transgender Media, ha dichiarato: "Elliot Page ci ha dato dei personaggi fantastici sullo schermo e ha sostenuto apertamente tutte le persone LGBTQ. Ora sarà una fonte di ispirazione per innumerevoli persone trans e non binarie. Tutti i transgender meritano l'occasione di essere se stessi ed essere accettati per chi siamo. Oggi celebriamo l'incredibile Elliot Page".