Daredevil: Born Again, Kevin Feige: "Sperimenteremo parecchio con la serie"

In una lunga chiacchierata con Entertainment Weekly, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che il fatto che Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi permetterà alla casa di produzione di "sperimentare" con lo show.

"Charlie Cox e Vincent D'Onofrio sono attori e narratori straordinari", ha detto Feige a proposito della serie in arrivo. "È un po' quello di cui parlavo a proposito del divertimento della narrazione a episodi: È proprio qui che stiamo sperimentando, con Daredevil in particolare".

Proprio per il fatto di essere composta da ben 18 episodi, Daredevil: Born Again sarà lo show Marvel Studios più lungo di sempre e le riprese - che cominceranno a breve a New York - dovrebbero protrarsi per tutto il 2023.

Al momento Daredevil: Born Again non ha una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe arrivare su Disney+ non prima del 2024.