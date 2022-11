Easy Rider: un film reboot è in fase di sviluppo

Easy Rider tornerà nelle sale con un reboot che proporrà una nuova versione della storia raccontata nel cult del 1969.

A produrre il progetto sarà un gruppo - composto da Kodiak Pictures, Defiant Studios e Jean Boulle Groupe - che ha ottenuto i diritti per realizzare un nuovo adattamento del grande classico del cinema.

Dennis Hopper aveva firmato la regia di Easy Rider e ne era uno degli sceneggiatori in collaborazione con Peter Fonda e Terry Southern. Nel cast del progetto c'era anche Jack Nicholson.

Jack Nicholson con Peter Fonda in una scena di Easy Rider

Attualmente il reboot non ha ancora un regista e uno sceneggiatore coinvolti, ma la ricerca è in corso.

Il produttore Maurice Fadida ha dichiarato a Variety: "Il nostro obiettivo è di sfruttare la controcultura e la libertà narrativa che il film originale ci ha lasciato, e dare ai giovani contemporanei un film che dia una seria attenzione alle loro controculture e sfide".

La dichiarazione di Fadida prosegue: "Quello che i giovani spettatori stanno vivendo in questo periodo della loro vita quotidiana può sembrare folle per le generazioni più anziane, ma al tempo stesso può diventare la normalità a livello della società, come è accaduto con il cambiamento culturale avvenuto alla fine degli anni '60. Speriamo di avere una parte di quel cambiamento".