È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino e l'Italia candidati agli Oscar 2022

Paolo Sorrentino ce l'ha fatta: È stata la mano di Dio è tra i titoli candidati per l'Oscar 2022 al Miglior Film Straniero, e l'Italia è di nuovo protagonista di una delle serate più importanti del mondo del cinema.

Dopo lo strepitoso successo de La Grande Bellezza si torna a Los Angeles con Paolo Sorrentino e la sua ultima fatica, È stata la mano di Dio.

Il film presentato in anteprima alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, da cui ha anche portato a casa il Leone d'argento - Gran Premio della giuria e il Premio Marcello Mastroianni per il suo protagonista, Filippo Scotti, è stato poi candidato ad altri prestigiosi Premi come i BAFTA, gli European Film Awards e persino ai Golden Globe, fino ad arrivare oggi agli Academy Awards.

È stata la mano di Dio dovrà però vedersela con altri forti contendenti come Drive my car di Ryūsuke Hamaguchi, Flee di Jonas Poher Rasmussen, The worst person in the world di Joachim Trier e Lunana - A yak in the classroom di Pawo Choyning Dorji.

Riuscirà di nuovo nell'impresa Sorrentino nazionale? L'Academy si farà nuovamente stregare dai racconti italiani?

L'unico modo per scoprirlo è sintonizzarsi durante la notte degli Oscar, che sarà live dal Dolby Theatre di Hollywood, Los Angeles, il 27 marzo 2022, e magari seguire l'evento insieme a noi.

Qui intanto, se vi siete persi l'annuncio ufficiale, potete trovare tutte le nomination agli Oscar 2022.