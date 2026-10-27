È morto Walter Koenig, il Chekov di Star Trek: l'attore aveva 90 anni

Walter Koenig, storico Pavel Chekov di Star Trek, è morto a 90 anni: l'attore ha interpretato il personaggio nella serie originale e in sette film.

Walter Koenig, il volto di Pavel Chekov nella serie originale di Star Trek, è morto a 90 anni. L'attore si è spento nella sua casa di North Hollywood, circondato dalla figlia e dalla nipote. A confermare la notizia sono stati i suoi rappresentanti, che hanno ricordato una carriera lunga decenni e soprattutto il legame speciale costruito con il pubblico della saga creata da Gene Roddenberry.

Walter Koenig, addio al Pavel Chekov di Star Trek

Il cast della serie originale cult di Star Trek

Per gli appassionati di Star Trek, il nome di Walter Koenig resterà inevitabilmente legato alla plancia dell'Enterprise. Entrato nel cast della serie originale nei panni del giovane ufficiale russo Pavel Chekov, l'attore contribuì a definire uno degli equipaggi più riconoscibili della storia della fantascienza televisiva.

La sua avventura nell'universo di Star Trek, però, non si fermò alla TV. Koenig tornò infatti a interpretare Chekov in sette lungometraggi cinematografici del franchise, accompagnando il personaggio per molti anni e trasformandolo in una presenza familiare per diverse generazioni di spettatori.

Nel comunicato diffuso dopo la sua morte, i rappresentanti dell'attore hanno ricordato come Koenig abbia lasciato il segno grazie al suo "talento, calore e alle sue indimenticabili interpretazioni". Chekov, in particolare, portava nella serie "ottimismo, umorismo e spirito d'avventura", caratteristiche che hanno contribuito alla popolarità del personaggio ben oltre la messa in onda originale.

Il rapporto con Star Trek continuò anche lontano dal set. Koenig partecipò nel corso degli anni a numerose convention e incontri con gli appassionati, diventando uno dei volti più presenti all'interno della comunità nata intorno al franchise.

Una carriera che non si è fermata alla fantascienza

Walter Koenig

Sebbene Chekov sia stato il ruolo destinato a renderlo celebre, la carriera di Walter Koenig ha attraversato cinema, televisione e teatro. Prima di entrare nell'equipaggio dell'Enterprise aveva già lavorato sul piccolo schermo, mentre negli anni successivi continuò a recitare in produzioni di generi diversi, senza mai abbandonare completamente la fantascienza.

Koenig si dedicò anche alla scrittura, alla regia teatrale e all'insegnamento della recitazione, affiancando al lavoro davanti alla macchina da presa numerosi progetti personali. Negli anni prestò inoltre nuovamente la voce a Chekov per videogiochi legati a Star Trek, mantenendo vivo il rapporto con il personaggio che aveva segnato la sua carriera.

L'attore rimase professionalmente attivo fino agli ultimi anni. Una delle sue interpretazioni più recenti è quella nel cortometraggio Mr. Fleischmann, che nel 2026 gli è valsa il Platinum Award come miglior attore agli Independent Shorts Awards.

Nel messaggio con cui è stata annunciata la sua scomparsa, i rappresentanti hanno voluto sottolineare anche il rapporto che Koenig aveva costruito con gli spettatori: "Capiva cosa significasse Star Trek per le persone e abbracciò la comunità cresciuta intorno alla serie".

Una comunità che oggi saluta uno degli ultimi simboli della prima, irripetibile saga. E per chi è cresciuto seguendo i suoi viaggi nello spazio, Pavel Chekov continuerà ad avere il volto e il sorriso di Walter Koenig.