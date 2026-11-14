Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Riccardo ritrova Margherita

Una settimana delicata per Riccardo, che prova a rimettere ordine nella propria vita. Intanto Adelaide torna a Milano, Irene guarda con curiosità all'università e tra Elisa e Cesare cresce una nuova complicità.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 11, in onda su Rai 1 da lunedì 16 a venerdì 20 novembre 2026, mettono al centro legami familiari, scelte personali e qualche emozione inattesa. Riccardo cerca di affrontare una fase molto fragile della sua vita e riceve da Adelaide una sorpresa capace di scuoterlo profondamente.

Nel frattempo il grande magazzino si prepara a un progetto insolito, Irene scopre nuovi interessi e Diana trova un modo molto personale per rendere omaggio alla memoria del padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 16 al 20 novembre 2026

Il Paradiso delle Signore 11

A Il paradiso delle signore prende forma un'iniziativa che coinvolge quasi tutti i dipendenti, mentre fuori dal grande magazzino si aprono nuove possibilità per Irene e Cesare. Anche Simona torna a fare i conti con il proprio passato e con un problema fisico che non può più ignorare. Sullo sfondo, Riccardo tenta di ricostruire ciò che ha perso e il ritorno di Margherita rende il suo percorso ancora più intenso. Le anticipazioni giorno per giorno della soap daily.

Lunedì 16 novembre: Riccardo decide di affrontare la sua dipendenza

Roberto vuole dare un tocco nuovo alla promozione del Paradiso e propone di coinvolgere lo staff in un calendario. L'idea diverte molti, ma Elisa preferisce restarne fuori. Irene, invece, inizialmente non sembra interessata alla riunione del movimento studentesco a cui partecipano Johnny e Barbara, salvo poi ritrovarsi coinvolta.

Intanto Umberto viene a conoscenza di un dettaglio importante che riguarda Nicoletta. Per Riccardo arriva invece un momento di lucidità: continuare a ignorare il problema non è più possibile.

Martedì 17 novembre: Irene si avvicina al mondo universitario

L'invito di Simona alla mostra di Iacopo mette subito in fermento le Veneri, curiose di sapere chi riuscirà ad accompagnarla. Irene, dopo l'esperienza alla riunione universitaria, si scopre più interessata del previsto a quell'ambiente e ne parla anche con Diana.

Al Paradiso, Cesare riceve una proposta che potrebbe aprirgli una nuova strada professionale. Riccardo continua a lottare con le proprie fragilità, mentre Adelaide, lontana da Milano, prende una decisione importante.

Mercoledì 18 novembre: Adelaide torna a Milano con una sorpresa

La mostra di Iacopo diventa uno degli argomenti più discussi tra le Veneri, tutte pronte a candidarsi come accompagnatrici di Simona. Diana, invece, si concentra sul ricordo del padre: alcune pagine di un vecchio diario le suggeriscono un'idea che finisce per coinvolgere anche l'abito pensato per l'occasione.

Sul set fotografico del calendario, Irene e Cesare si ritrovano insieme e l'atmosfera tra loro appare tutt'altro che sciolta. Elisa se ne accorge subito. Riccardo può contare sulla vicinanza di Odile, ma il vero colpo di scena arriva con il ritorno di Adelaide.

Giovedì 19 novembre: Riccardo ritrova Margherita

Simona prende finalmente una decisione su chi portare con sé alla mostra, mentre Valter insiste perché non sottovaluti il dolore alla caviglia. Irene, intanto, comincia a considerare seriamente un possibile ingresso all'università.

Elisa cerca di alleggerire la tensione tra Irene e Cesare durante le fotografie, ma la situazione non convince affatto Valter. Per Riccardo la giornata è molto più emotiva: il rapporto con Margherita si riapre, anche se tra padre e figlia resta ancora molto da recuperare.

Venerdì 20 novembre: Diana sorprende tutti al Circolo

La presenza di Margherita mette Riccardo davanti a emozioni difficili da gestire, soprattutto quando un imprevisto che riguarda la bambina lo manda in crisi. Elisa e Cesare, invece, si concedono un momento più tenero mentre riguardano gli scatti realizzati insieme.

Simona riesce a venire incontro a Mirella, permettendole di non rinunciare alla mostra. Al Circolo, però, la scena è tutta di Diana: il suo ingresso e le parole dedicate al padre attirano l'attenzione dei presenti e lasciano un segno profondo anche su Iacopo.