Star Trek: in arrivo un nuovo film, ecco chi dirigerà il progetto

La saga di Star Trek si espanderà con un nuovo film che verrà diretto, scritto e prodotto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley.

Il progetto verrà realizzato per Paramount e, attualmente, non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama o i possibili membri del cast.

I primi dettagli del reboot

Le fonti di Deadline sostengono che il lungometraggio che verrà realizzato da Jonathan Goldstein e John Francis Daley non avrà alcun legame con le serie televisive o i precedenti film di Star Trek.

David Ellison, fondatore di Skydance, aveva recentemente anticipato che il futuro del franchise nelle sale non è stato ideato come sequel dei lungometraggi con star Chris Pine. Nel cast del nuovo film, quindi, dovrebbero essere coinvolti nuovi personaggi e interpreti al loro debutto tra le fila dell'universo della saga.

I due filmmaker, in precedenza, avevano scritto la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming e avevano firmato lo script e la regia di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri (di cui potete leggere la nostra recensione).

Jonathan e John hanno invece collaborato con Skydance in occasione di Mayday, film descritto come un'action comedy con star Ryan Reynolds e ambientata durante la Guerra Fredda, di cui sono autori, produttori e registi. Il lungometraggio dovrebbe debuttare nelle sale cinematografiche nel 2026, tuttavia per ora non è stata annunciata la data prevista per la distribuzione.

Il ritorno della saga di Star Trek

Negli ultimi anni si era parlato a lungo di un possibile film di Star Trek diretto da S.J. Clarkson, reduce dal successo della serie Jessica Jones, con una sceneggiatura scritta da J.D. Payne e Patrick McKay. Secondo le indiscrezioni sul grande schermo avrebbe dovuto tornare George Kirk, il padre del capitano Kirk.

Il progetto è stato però abbandonato, come quello a cui aveva lavorato Quentin Tarantino, che avrebbe proposto un approccio davvero unico alle avventure al centro del franchise.

Non resta quindi che attendere prima di scoprire cosa accadrà nell'universo di Star Trek.