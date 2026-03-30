Star Trek, Andy Weir critica la gestione del franchise e Don Winslow interviene: "Non attaccare i colleghi"

I commenti su Star Trek di Andy Weir, l'autore del romanzo da cui è tratto il film L'ultima missione - Project Hail Mary, non sono affatto piaciuti a Don Winslow.

Online è quindi iniziata una piccola polemica dopo le dichiarazioni rilasciate dallo scrittore durante un podcast in cui ha parlato delle sue precedenti esperienze nel campo cinematografico e televisivo.

Le critiche di Winslow al collega

Durante una puntata del podcast Critical Drinker, Andy aveva risposto a una domanda sulla fantascienza moderna citando un esperto che aveva sostenuto: "Tutta gli show televisivi e i film moderni di fantascienza sono stati influenzati in modo importante dallo Star Trek originale... Tranne per gli attuali show di Star Trek".

Lo scrittore aveva poi ribadito: "Come semplice consumatore. Mi piace Strange New Worlds... Lo trovo piuttosto buono. Non odio Enterprise, ho pensato che fosse in un certo senso strano. Ho pensato che Lower Decks fosse in grado di intrattenere e divertire. Tutti gli altri, possiamo eliminarli".

Lo scrittore aveva sottolineato: "E c'è un'altra cosa: ho proposto uno show di Star Trek alla Paramount ed ero su Zoom con gli showrunner di tutti questi show, ho trascorso molto tempo parlando con Kurtzman... Lui, come persona, è una persona realmente gentile. Ma, al tempo stesso, questi show sono delle merde. Lui è gentile, ma non hanno accettato il mio pitch, quindi che vadano a fanculo".

Don Winslow ha quindi replicato online: "Congratulazioni al successo di L'Ultima Missione: Project Hail Mary e Sopravvissuto - The Martian. Sono un vero fan. Ma quando hai il tuo momento non usarlo per attaccare il lavoro di altri autori. Per essere chiari, Alex Kurtzman è un autore, creatore e produttore visionario e gli devi delle scuse... Lo dico come scrittore che si rivolge a un altro scrittore".

L'autore ha successivamente replicato a un commento di un suo follower ribadendo: "Gli autori difendono gli altri autori. Ed è il modo e il motivo per cui è stato formato il Sindacato degli Sceneggiatori. E non si sfrutta il proprio momento di popolarità per attaccare un altro autore solo perché non ha comprato il tuo pitch".

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La replica di Andy Weir

Weir ha ora risposto al collega con una lettera aperta condivisa su Facebook in cui si scusa con Kurtzman sostenendo che le sue parole siano state condivise senza il contesto originale in cui lodava il produttore come persona e sosteneva fosse incredibilmente gentile.

Lo scrittore ha proseguito raccontando: "Stavo cercando di essere divertente, ma ripensandoci può essere percepito come irrispettoso e cattivo. Sono così dispiaciuto per quanto accaduto. Stavo inoltre cercando di criticare me stesso quando ho detto: 'Ma non hanno accettato il mio pitch, quindi vadano a fanculo!'. Ma tolto dal contesto può sembrare come lo dicessi seriamente".

L'autore di L'Ultima Missione: Project Hail Mary (di cui potete leggere la nostra recensione) ha proseguito: "Sono sempre stato una persona diretta, lo sono davvero. E sono passati 10 anni da quando i mezzi di comunicazione erano interessati, quindi mi sono dimenticato di stare attento alle mie parole quando ho un film nei cinema. Tra alcuni mesi tornerò nella mia caverna a scrivere romanzi e a nessuno importerà di nuovo".