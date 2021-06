E alla fine arriva mamma: Chris Lowell nel cast dello spinoff con Hilary Duff

Chris Lowell affiancherà Hilary Duff nello spinoff dell'amatissimo E alla fine arriva mamma, How I Met Your Father.

L'attore di GLOW Chris Lowell affiancherà Hilary Duff nel preannunciato spinoff di E alla fine arriva mamma targato Hulu, How I Met Your Father. L'attore interpreterà uno dei protagonisti dello spinoff, Jesse, uno degli amici di Sophie (Hilary Duff).

Chris Lowell in una scena del film The Help

Come anticipa Deadline, il personaggio di Jesse è descritto come un tipo in gamba, con una visione un po' cinica dell'amore. Jesse è un aspirante musicista che lavora come autista di Uber autista per sbarcare il lunario e vive con il suo migliore amico Tom.

How I Met Your Father racconterà la storia di Sophie, il personaggio affidato a Hilary Duff che, nel futuro, racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre, riportando gli spettatori nel 2021 quando la giovane donna e il suo gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono della vita e come trovare l'amore in un'epoca all'insegna delle app e delle opzioni senza limiti. Carter Bays e Craig Thomas, i creatori di E alla fine arriva mamma, saranno coinvolti come produttori dello show.

Dal 24 giugno vedremo Chris Lowell Lowell nell'acclamato film di Emerald Fennell Una donna promettente, l'attore fa parte anche del cast di Breaking News In Yuba County. How I Met Your Father segnerà il suo ritorno in tv dopo le partecipazioni a GLOW e iZombie.