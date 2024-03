How I Met Your Mother: 10 anni dopo, il finale ci fa ancora arrabbiare

Un finale di serie - soprattutto se la serie è cult - non potrà mai accontentare tutti. Si tratta di un'impresa praticamente impossibile per uno sceneggiatore. Queste conclusioni finiscono spesso per far parlare di sé negli anni a venire, facendo arrabbiare i fan della prima ora perché si aspettavano qualcosa di diverso, soprattutto se viene ribaltato tutto quello che si era visto fino a quel momento.

Josh Radnor nel finale di serie di How I Met Your Mother

Un esempio calzante di una situazione di questo tipo lo abbiamo avuto sicuramente con How I Met Your Mother (interamente disponibile su Disney+), la sitcom simbolo degli anni 2000 insieme a The Big Bang Theory che ne scardinò archetipi e caratteristiche rendendola una storia profondamente orizzontale, prendendo spunto dalla struttura narrativa di Lost. Proprio come quest'ultima, a 10 anni di distanza da quel fantomatico e tanto atteso finale, fa ancora discutere. Rivediamo insieme perché. Da qui in poi, ça va sans dire, attenzione agli spoiler.

Tutto su mia madre

How I Met Your Mother: Alyson Hannigan, Neil Patrick Harris, Jason Segel, Josh Radnor, Cobie Smulders nel finale di serie

Innanzitutto partiamo da un'informazione molto importante dato che non sempre una serie ha la fortuna di finire con gli stessi showrunner con cui è cominciata, per chiudere idealmente e praticamente un cerchio, soprattutto se sono passati svariati anni. How I Met Your Mother è una delle fortunate, con l'intera ultima stagione e soprattutto la doppia puntata della discordia, scritta a quattro mani dai creatori della sitcom, Carter Bays e Craig Thomas, e diretta dalla storica regista della comedy, Pamela Fryman. Questo, almeno sulla carta, permetteva una chiusura che fosse esattamente quella che volevano e avevano pensato gli autori circa un decennio prima. Così in realtà è stato, con quella fantomatica sequenza girata all'epoca delle prime due stagioni, con i figli di Ted ancora giovani e il protagonista Josh Radnor con un invecchiamento posticcio legato alla voce del lui del futuro, il compianto Bob Saget. Peccato che l'happy ending non coincidesse per nulla con ciò che avevano immaginato, teorizzato, sudato per nove anni i fan (proprio come quelli di Lost).

Casting perfetto

Josh Radnor e Cristin Milioti davanti al faro di Farhampton nel finale di How I Met Your Mother

I due ideatori sono riusciti a creare hype per ben otto stagioni facendo divertire (e ammattire) i fan sulla fantomatica identità della madre del titolo, che il Ted del futuro racconta ai propri figli come ha conosciuto. Nel finale dell'ottava stagione viene rivelata, mostrandola mentre compra un biglietto per la stazione di Farhampton, dove si svolgerà il matrimonio di Robin e Barney e dove andrà a suonare nella band: è una donna mai vista nello show, Tracy McConnell, interpretata dall'allora emergente Cristin Milioti che a questo ruolo deve tutto. Qui gli autori compirono un miracolo: presentare un personaggio conosciutissimo eppure mai visto che non era nessuna delle donne incontrate nel corso dello show eppure renderla perfetta per Ted, con poche semplici mosse, facendoci innamorare di lei insieme al protagonista. Forse proprio per la sua esigua presenza, che diventa necessariamente più sostanziosa nella nona ed ultima stagione come regular, non possiamo non amarla da sola e insieme a Ted - ambientata nelle ore precedenti il matrimonio, in accordo tra il network CBS che avrebbe voluto proseguire per gli ascolti altissimi e gli autori che volevano chiudere su una nota alta.

Perché raccontare How I Met Your Mother?

How I Met Your Mother: Josh Radnor e Cristin Milioti in una toccante scena del finale di serie

Fino all'ultima stagione non ci si era mai chiesti perché mai Ted dovesse raccontare la storia di come aveva conosciuto la madre dei suoi figli a questi ultimi, Penny e Luke (Lyndsy Fonseca e David Henrie). La prima nata nel 2015 prima che i genitori si sposassero, col nome derivato dal Lucky Penny decisivo per la carriera del protagonista; il secondo nato nel 2017 sempre prima del matrimonio, col nome derivato ovviamente da Star Wars e dal giovane Skywalker, considerato dal padre l'eccezione alla regola che dopo le due di notte non succede mai niente di buono, essendo nato dopo quell'ora. Il perché della lunga narrazione ci viene rivelato proprio nel corso di quest'ultimo atto: sarà proprio in cima al faro di Farhampton (dove si sono conosciuti) che Ted, due anni dopo il loro primo incontro, chiederà a Tracy di sposarlo ma i due riusciranno a convolare a nozze solamente dopo sette anni di convivenza, nel 2020, per vari rimandi e sfortunate coincidenze. Tracy muore di malattia nel 2024 (verosimilmente un cancro), ovvero proprio quest'anno in cui stiamo scrivendo questo articolo. Sei anni dopo, nel 2030, il protagonista si appresta a raccontare il ricordo della madre a Penny e Luke... o forse no? Ci siamo: siamo arrivati al plot twist che non abbiamo ancora digerito dopo un decennio, incluso chi scrive.

È sempre stata zia Robin

Lyndsy Fonseca e David Henrie sono i figli di Ted nel futuro in How I Met Your Mother

Il finale di serie di How I Met Your Mother (intitolato "Amici per sempre (Last Forever)") si concentra tutto sul concetto che la vita è amara e meno romantica e dolce di quanto si vorrebbe, a partire dal gruppo di amici protagonista che dopo il matrimonio di Robin e Barney e il loro divorzio non si vede più spesso come prima. Un concetto realistico che però cozza con quanto visto per nove stagioni, soprattutto quando l'unico futuro che i due autori hanno saputo dare a Lily e Marshall - una delle migliori coppie della serialità, ricordiamolo - è far avere loro un terzo figlio e fargli lasciare lo storico appartamento per trasferirsi in periferia per avere più spazio abitativo. Quella di Barney è forse l'unica scelta da parte del dinamico duo Carter Bays & Craig Thomas coerente con quanto visto nella sitcom: l'unica donna della sua vita, alla fine, è una figlia, avuta dalla Ragazza Numero 31, la cui identità rispetto alla madre del titolo è tutto fuorché fondamentale: l'avventura di una notte dell'eterno scapolo dopo la separazione da Robin. Ted ha cercato disperatamente l'amore della sua vita - A Love Story In Reverse, recitava il claim originale della comedy - e, una volta trovato, lo ha perso dopo pochi anni molto felici a causa di una brutta malattia.

How I Met Your Mother: Josh Radnor in una sequenza del finale di serie che cita l'episodio pilota

La vita vera, direbbe qualcuno? Noi diremmo invece che il finale è stato uno schiaffo ai fan, per quanto Ted e Tracy fossero perfetti insieme e fossero riusciti a farcela accettare in così poco tempo. Negli ultimi istanti del finale, il colpo di grazia: è sempre stata la storia di come hanno conosciuto zia Robin. Non solo il gruppo e in particolare Barney poiché è al loro matrimonio che Ted conoscerà la madre del titolo, come inizialmente si pensava, incastrati tutti i tasselli. Bensì come Ted ha conosciuto zia Robin, quasi a chiedere senza saperlo ai propri figli il permesso di potersi dare una nuova possibilità con l'amica da cui è tornato ciclicamente nel corso della serie, ora che sono passati sei anni dalla morte di Tracy e ben di più dal divorzio con Barney. Così lui va sotto la sua finestra ricreando la scena del corno francese dell'episodio pilota, a chiudere il cerchio. Ma non per noi fan, non era quello il cerchio che avremmo voluto chiudere. Non ce lo meritavano. Cari Carter & Craig, non vi perdoneremo mai. Anche dieci anni dopo.