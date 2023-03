Daisy Jones & The Six: perché il finale ci ricorda How I Met Your Mother

Abbiamo riscontrato alcune similitudini tra il finale di Daisy Jones and the Six, ora su Prime Video, e quello di How I Met Your Mother che tanto fece discutere. Vediamo insieme perché.

Anche l'ultima fatica seriale di Prime Video, ovvero il musical drama Daisy Jones & The Six, tratto dall'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid, tra le scelte del Reese's Book Club, è giunta al termine. E il finale svela il mistero sullo scioglimento della band al centro della storia al famoso concerto sold-out al Soldier Field di Chicago nel 1977. Prodotta da Reese Witherspoon e la sua Hello Sunshine insieme agli Amazon Studios, la serie è scritta da Scott Neustadter e Michael H. Weber che, adattando il libro originale, hanno scelto nell'epilogo di strizzare l'occhio a un'altra storia romantica che gioca con il tempo, ovvero How I Met Your Mother, e il suo tanto discusso finale.

Siete avvisati: nel confrontarli, nelle prossime righe sveleremo entrambi i finali e quindi ci saranno spoiler per chi non avesse visto i due show!

Come ho conosciuto... zia Robin

How I Met Your Mother: Josh Radnor e Cristin Milioti nel finale di serie

L'ultima stagione di E alla fine arriva mamma si era dimostrata una sorta di elaborazione del lutto, perché dopo otto stagioni a non domandarci come mai il Ted del futuro stesse raccontando ai figli come aveva conosciuto la loro madre, tutto acquista un senso dolceamaro, come la vita. Infatti Tracy (Cristin Milioti), che era la donna perfetta per il nostro romantico protagonista, si è ammalata anni dopo il matrimonio e la nascita dei figli, lasciando troppo presto questo mondo e la famiglia. C'è però un ulteriore plot twist a quel punto: tutta la "storia d'amore al contrario" della sitcom si rivela un modo per l'uomo, ora adulto, per raccontare ai figli di come si sia innamorato di zia Robin (Cobie Smulders), che ha sempre fatto parte delle loro vite e da cui Ted (Josh Radnor), ciclicamente, è tornato nel corso delle nove stagioni dello show. A quel punto sono i figli a dare la benedizione al genitore e alla loro "zia" preferita, convincendolo ed esortandolo a farsi avanti con la donna, richiamando il corno blu e i riferimenti all'episodio pilota da cui tutto è iniziato. Il racconto non era iniziato dall'incontro del gruppo con Robin perché sarebbe stato al matrimonio di lei e Barney che Ted avrebbe conosciuto Tracy, ma era lei la donna di cui, senza rendersene conto, voleva davvero parlare il vedovo alla prole oramai adolescente.

Daisy & Billy

Daisy Jones & The Six: una foto promozionale

Nel finale di Daisy Jones & The Six veniamo a scoprire l'identità della persona che è dietro la macchina da presa nel mockumentary che vuole raccontare la storia della band, di come si sono conosciuti e soprattutto di come e perché si sono sciolti all'improvviso e all'apice del successo. Si tratta della figlia del bello e dannato Billy Dunne (Sam Claflin) e della sua paziente moglie Camila (Camila Morrone), Julia, che crescendo ha seguito le orme artistiche dei genitori diventando una documentarista. Una sorta di progetto personale per scoprire la verità sulla propria famiglia, perché ricorda tutto, anche di quando era molto piccola e i genitori che litigavano pensavano non le sarebbero rimasti impressi in mente certi ricordi. Che cosa è accaduto al concerto sold-out al Soldier Field di Chicago nel 1977? Semplice, tutte le coppie e le relazioni che si erano formate all'interno della band sono scoppiate una volta per tutte, facendo emergere tutto il disagio e la pressione che i membri esercitavano gli uni sugli altri e che ricevevano dai fan. Il fratello di Billy, Graham (Will Harrison) e la tastierista Karen (Suki Waterhouse) capiscono che per loro non c'è futuro come coppia perché tengono troppo alla propria indipendenza mentre il batterista Warren (Sebastian Chacon) dice al bassista Eddie (Josh Whitehouse) di apprezzare ciò che ha invece di volere di più, in una rivalità senza fine con Billy, che finisce per confrontarsi con lui licenziandolo alla fine del concerto. Anche Daisy (Riley Keough) se ne vuole andare definitivamente e ciò che rimane è un cumulo di macerie anche per il produttore e l'agente della band.

Billy & Camila

Daisy Jones & The Six: un'immagine promozionale

Il triangolo Billy-Daisy-Camila fa emergere l'amore che il ragazzo prova per la madre di sua figlia e da cui, bene o male, è sempre tornato, pronto a ricominciare e a fare le cose per bene questa volta. Ma questo epilogo dolceamaro rivela anche l'altro segreto legato al documentario che Julia sta girando. Con gli anni Camila si è ammalata (proprio come Tracy) lasciando questo mondo e partecipando alle riprese con alcune testimonianze video. Complice la malattia che l'ha debilitata, ha raggiunto una sorta di pace con se stessa e col proprio passato, ed è riuscita a perdonare Billy. Ora però è Billy che deve perdonare se stesso, al quale Camila in video dà la sua benedizione affinché provi a darsi una vera possibilità - che in fondo non si sono mai dati - per stare con Daisy (proprio come Ted, i figli e Robin); soprattutto ora che sono adulti e maturi, ne hanno passate tante e hanno visto il lato più oscuro e respingente l'uno dell'altra. Quella di Daisy Jones & The Six si conferma così una storia familiare, non solo della band, ma proprio del nucleo formato da Billy, Camila e Julia. "Una storia musicale al contrario", per parafrasare la tagline di How I Met Your Mother.