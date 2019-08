Dwayne Johnson in Deadpool: il creatore del personaggio vorrebbe vederlo nei film

Deadpool: Ryan Reynolds in azione nel ruolo di Wade Wilson

Rob Liefeld, il creatore di Deadpool, vorrebbe vedere Dwayne Johnson al fianco di Ryan Reynolds nel franchise sul mercenario chiacchierone della Marvel. Per l'esattezza, il fumettista ritiene che Johnson sarebbe perfetto per il ruolo di Garrison Kane, antieroe cyborg che ha lavorato al fianco di Cable nel gruppo mercenario noto come Six Pack ed è stato anche al servizio del progetto Arma X. L'autore e il divo hanno commentato la possibilità su Twitter, con legittimo interesse da parte di Johnson.

Attenzione, seguono spoiler per Fast & Furious - Hobbs & Shaw, in uscita il 7 agosto!

Liefeld ha scritto su Instagram, e successivamente ripubblicato su Twitter, il seguente messaggio: "Carissimo @therock, in base a commenti sulla notevole alchimia tra te e un amico comune, il passo successivo sarebbe logicamente farti apparire nell'Universo Marvel come Garrison Kane in uno dei prossimi film di Deadpool." Si riferisce a due scene in Fast & Furious - Hobbs & Shaw, dove Luke Hobbs (Dwayne Johnson) interagisce con un logorroico agente della CIA, interpretato da Ryan Reynolds (apparso nel film su richiesta del regista David Leitch, che lo aveva diretto in Deadpool 2). Johnson ha risposto su Twitter: "Carissimo Rob, grazie amigo. È vero, in @HobbsAndShaw mi intendo davvero bene con il nostro amico. Siccome tu hai creato i personaggi, puoi dirmi se Garrison Kane va d'accordo con Deadpool?" Kane doveva già apparire nel primo Deadpool, ma la sua apparizione fu scartata per questioni di budget, a causa della CGI necessaria per creare le sue braccia bioniche.

Il futuro del franchise è attualmente incerto, anche se le alte sfere della Disney - che ha acquistato la 20th Century Fox pochi mesi fa - hanno più volte ribadito di essere disposti a far sì che le avventure del loquace mercenario restino vietate ai minori in sala, elemento che ha decretato il successo dei primi due film.