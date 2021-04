Jason Momoa fa una sorpresa alla figlia di Dwayne Johnson per il suo compleanno (VIDEO)

In occasione del compleanno della figlia di Dwayne Johnson, Jason Momoa e The Rock hanno costruito un siparietto social che ha divertito i fan dei due attori

Ieri Tia Giana Johnson ha fatto il compleanno. Senza dubbio, essere la figlia di Dwayne Johnson ha qualche vantaggio e, tra questi, è impossibile annoverare l'amicizia tra suo padre e Jason Momoa, che è valsa alla bambina gli auguri di buon compleanno da parte del suo eroe, Aquaman.

Il siparietto tra Jason Momoa, Dwayne Johnson e l'inconsapevole Tia Giana Johnson ha avuto inizio con un post in cui The Rock ha scritto: "Buon compleanno alla mia piccola e dolce Tia Giana! Essere tuo papà è la mia più grande gioia. Sarai sempre mia. E, adesso che ha capito che ho origini Maui, mi ha anche chiesto se io conosca o meno Aquaman!". Con l'obiettivo di attirare l'attenzione social di Jason Momoa, Dwayne Johnson ha postato un breve video in cui guarda Aquaman insieme a sua figlia e le chiede chi sia il supereroe più figo. Ovviamente, la risposta della figlia è: "Aquaman!". E The Rock ha raccontato: "La piccola Tia è ossessionata da Jason Momoa e crede che Aquaman sia il supereroe più figo di tutti. L'ironia è che questo mi fa ridere e mi riempie di amore!".

La terza mossa di Dwayne Johnson è stata quella di fotografare la figlia accanto all'action figure di Aquaman e di realizzare un piccolo disegno per lei. L'attore, poi, ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram: "La situazione sta diventando ridicola... La sua speranza era quella che Aquaman potesse raggiungerci per colazione. Poi mi ha chiesto di disegnarlo in modo tale da stare insieme a lui".

Puntualissime sono arrivate le risposte di Jason Momoa, che ha augurato buon compleanno alla piccola Tia Giana e le ha inviato i suoi saluti più affettuosi. Infine, è giunto il colpo di scena.

L'ultimo video postato da Dwayne Johnson, infatti, mostra un breve filmato realizzato da Jason Momoa appositamente per fare gli auguri a Tia Giana che, alla fine, mostra tutta la sua felicità. The Rock ha ringraziato Momoa dichiarando: "Dovevo fare la telefonata. Questo è quello che un papà dovrebbe fare. Non finirò mai di ringraziare mio fratello Jason Momoa per aver reso indimenticabile il compleanno di mia figlia di 3 anni. La sua reazione è stata meravigliosa! Questa parte è la migliore della nostra popolarità. Mi fai venire in mente una delle mie frasi preferite. Credo che sia bello essere importanti ma che sia più importante essere delle belle persone. Grazie per avermi retto il gioco!".