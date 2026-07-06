Dutton Ranch, cosa ci aspetta nella seconda stagione del sequel di Yellowstone

Il finale della prima stagione ha cambiato le carte in tavola per Beth e Rip. Il nuovo capitolo dello spin-off di Yellowstone ripartirà da minacce, segreti di famiglia e un cambio importante dietro le quinte.

Il mondo di Yellowstone non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo il finale della prima stagione di Dutton Ranch, arrivato su Paramount+ il 3 luglio, la serie con Kelly Reilly e Cole Hauser ha lasciato i fan con il fiato sospeso.

La storia si è chiusa lasciando aperti diversi interrogativi sul futuro dei protagonisti e sulle sfide che li attendono. La buona notizia? La seconda stagione è già stata confermata. La cattiva? Per i due protagonisti, le difficoltà sono tutt'altro che finite.

Da qui in poi chi non ha visto il finale della prima stagione di Dutton Ranch faccia attenzione: ci sono spoiler!

Dutton Ranch, cosa è successo nel finale di stagione

Kelly Reilly in Yellowstone

La prima stagione di Dutton Ranch ha portato Beth e Rip lontano dal Montana, spostando l'azione nel Sud del Texas dopo un incendio devastante che ha colpito il loro ranch. Insieme al figlio adottivo Carter, la coppia ha provato a ricostruire tutto da zero nella cittadina immaginaria di Ria Paloma, ma nel linguaggio narrativo di Taylor Sheridan "ripartire" non significa mai vivere tranquilli.

Il cuore della stagione è stato lo scontro con Petal 10, potente impero locale guidato da Beulah Jackson, interpretata da Annette Bening, e dai suoi figli. Dietro la facciata del business agricolo, però, si nascondeva un traffico molto più oscuro: bestiame usato per coprire il passaggio di fentanyl oltre il confine. Una rivelazione che ha trasformato la rivalità tra ranch in qualcosa di più pericoloso, con il cartello messicano pronto a entrare in scena in modo definitivo.

Il finale ha messo al centro Mariano, interpretato da Raoul Max Trujillo, destinato a diventare il grande antagonista della seconda stagione. Dopo aver scoperto che Beth e Rip conoscono la verità, Mariano decide di colpirli direttamente. L'assalto al loro ranch fallisce, ma l'ultima telefonata ribalta tutto: Carter è stato rapito. Ed è da qui che ripartirà il nuovo capitolo della serie sequel di Yellowstone.

Cosa sappiamo sul futuro dello spin-off

Dutton Ranch, la locandina della serie

La seconda stagione di Dutton Ranch dovrà rispondere a diverse domande lasciate aperte. La più urgente riguarda naturalmente Carter: Beth e Rip riusciranno a salvarlo prima che Mariano usi il ragazzo come merce di scambio? La serie ha sempre costruito il rapporto tra i due protagonisti e il giovane Carter come una famiglia imperfetta ma fortissima, e il rapimento promette di colpire proprio il loro punto più vulnerabile.

C'è poi il mistero della morte di Rob-Will, personaggio interpretato da Jai Courtney. Il finale mostra Oreana che trova il padre morto dopo uno sparo, mentre Joaquin viene visto all'esterno con una pistola in auto. Ma tutto è davvero così semplice? Juan Pablo Raba, che interpreta Joaquin, ha già escluso l'idea di un personaggio trasformato all'improvviso in assassino. "Non è un killer", ha spiegato a Entertainment Weekly aggiungendo che per un'esecuzione del genere servirebbe "un professionista".

Anche Beulah potrebbe diventare un elemento chiave. Dopo anni di compromessi con Mariano e il cartello, la donna potrebbe cercare una via d'uscita alleandosi proprio con Beth e Rip. Una collaborazione che, però, rischierebbe di essere instabile fin dall'inizio, vista la natura dei personaggi coinvolti.

Un cambiamento importante per Dutton Ranch 2

Cole Hauser in una scena di Yellowstone

Dietro le quinte, la produzione si prepara a voltare pagina con una nuova guida creativa. Lo showrunner della seconda stagione sarà infatti Benjamin Cavell, autore con esperienza in serie di forte impronta narrativa e ritmo serrato (Homeland e Justified, tra le altre). Il suo arrivo lascia intuire un possibile cambio di tono, con una maggiore attenzione agli aspetti più oscuri e alle dinamiche criminali della storia.

Cole Hauser, parlando dell'uscita di scena del precedente showrunner Chad Feehan, ha ridimensionato subito la questione dichiarando che "gli showrunner cambiano continuamente" e che questo mestiere richiede adattamento. Nessuna polemica in corso, quindi, o almeno così sembrerebbe.

Lui e Kelly Reilly, comunque, torneranno sicuramente nei panni di Beth e Rip, anche come produttori esecutivi. Probabile anche il ritorno di Annette Bening, Ed Harris, Finn Little, Juan Pablo Raba, Raoul Max Trujillo, Natalie Alyn Lind e Ray McKinnon. Una data d'uscita ufficiale non c'è ancora, ma considerando il debutto della prima stagione a maggio, il ritorno potrebbe arrivare nel 2027.

Per ora, tutti gli episodi della prima stagione di Dutton Ranch sono disponibili su Paramount+.