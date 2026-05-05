Dutton Ranch: i protagonisti arrivano in Texas nel trailer dello spinoff di Yellowstone

Il 15 maggio debutterà su Paramount+, con i primi due episodi, la nuova serie Dutton Ranch, lo spinoff di Yellowstone con star Kelly Reilly e Cole Hauser di cui è stato condiviso un trailer inedito.

Il progetto seguirà i personaggi di Beth e Rip dopo gli eventi raccontati nello show originale prodotto da Taylor Sheridan, mostrando come proseguirà la loro vita dopo aver preso un'importante scelta.

Cosa mostra il trailer di Dutton Ranch

Nelle puntate della prima stagione di Dutton Ranch si racconterà quello che accade quando i protagonisti arrivano a Rio Paloma, in Tezas. Nella nuova serie con star Kelly Reilly e Cole Hauser, Beth e Rip sono pronti a rivendicare il loro posto nella comunità, lottando per costruire un futuro insieme e lontano dai fantasmi di Yellowstone.

I due personaggi, tuttavia, si scontreranno con nuove e brutali verità e con un ranch rivale senza scrupoli, disposto a tutto pur di proteggere il proprio impero. Nel Sud del Texas, il sangue conta più di tutto, il perdono è raro e il prezzo della sopravvivenza potrebbe essere l'anima stessa.

Ecco il trailer:

Chi recita nello spinoff di Yellowstone

La nuova serie drama targata Paramount+ ha nel suo cast anche Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca e Natalie Alyn Lind, oltre a Ed Harris e Annette Bening.

La prima stagione, composta da nove episodi, è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, gli stessi studi dietro il successo di Yellowstone.

Creata dallo showrunner e produttore esecutivo Chad Feehan e basata sui personaggi ideati dai produttori esecutivi Taylor Sheridan e John Linson, la serie, che continua la storia della dinastia Dutton è prodotta anche da David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly e Keith Cox. Oltre al ruolo di produttrice esecutiva, Voros firma la regia di diversi episodi della stagione, inclusi l'episodio pilota e il finale. Tra i registi anche Greg Yaitanes, Jessica Lowrey e Phil Abraham.