Dustin Diamond, ex star di Bayside School, è ricoverato in ospedale

Dustin Diamond, ex star di Bayside School, è stato ricoverato in ospedale e sembra che l'ex attore probabilmente stia lottando contro un cancro.

Le notizie condivise da TMZ non sembrano particolarmente rassicuranti per quanto riguarda la situazione dell'ex interprete di Screech.

Il sito americano rivela che Dustin Diamond, durante il fine settimana, si è lamentato a causa di molti dolori in varie parti del corpo e per un malessere generale. I test effettuati dai medici sembrano indicare la presenza di un tumore, tuttavia stanno aspettando una biopsia per confermare le ipotesi avanzate.

Nella famiglia dell'attore di Bayside School ci sono dei precedenti che sembrano sostenere la possibile diagnosi.

All'inizio del 2020 l'attore Dustin Diamond aveva rivelato che sarebbe stato felice di apparire nel revival di Saved by the Bell prodotto da Peacock: "Ero una delle persone presenti in ogni puntata. Ero letteralmente in ogni episodio. Di tutti i membri del cast, ero quello più presente. E ora non è più così. Non appaio nel nuovo progetto. E come si può realizzare Bayside School senza Screech? Giusto? Sembra un'opportunità persa ".

L'attore aveva inoltre svelato come immagina la vita del suo personaggio nel presente: "Secondo me ora sta affrontando i problemi legati all'essere un genitore, i suoi figli e scoprire che ora ha a che fare con un piccolo Screech. E forse non è stato molto semplice avere gestirlo mentre stava crescendo, quindi si renderà conto 'Ma io sono stato così difficile?'".