Dustin Diamond, le star di Baysde School ricordano Screech: "Era un genio della commedia"

Una foto di Dustin Diamond

Nelle scorse ore è stata diffusa la notizia della scomparsa di Dustin Diamond, l'attore celebre per aver interpretato il ruolo di Samuel "Screech" Powers nella serie tv anni '90 Bayside School. E proprio i membri del cast del popolare telefilm hanno voluto ricordarlo con dei messaggi di cordoglio su Twitter.

Appena qualche settimana fa, Diamond aveva scoperto di essere affetto da un tumore maligno al quarto stadio, e dopo essere stato ricoverato in ospedale, aveva dato inizio alle prime sessioni di chemioterapia. Purtroppo però, nella giornata di ieri, l'attore 44enne è tristemente venuto a mancare.

"Sono profondamente dispiaciuto di aver appreso della morte di Dustin Diamond, un vero genio della commedia. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici" ha scritto Mark-Paul Gosselaar, interprete di Zack Morris nello show "Ripensando ai tempi trascorsi insieme, so che mi mancheranno quelle scintille così brillanti che solo lui era in grado di produrre. Una torta in faccia, amico".

"Sono devastata dalla notizia della scomparsa della mia vecchia co-star Dustin Diamond. La vita è estremamente fragile, ed è qualcosa che non dovremmo mai dare per scontato. Che Dio ti benedica, Dustin" ha commentato Tiffani Thiessen a.k.a. Kelly Kapowski.

"Dustin, ci mancherai amico. La fragilità della vita è qualcosa che non andrebbe mai essere data per scontata. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolte alla tua famiglia" ha affermato similmente Mario Lopez/A.C. Slater.