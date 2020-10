Bayside School: il ritorno di Zack e Kelly nel trailer del reboot (VIDEO)

Il reboot di Saved by the bell, Bayside School in italiano, sta arrivando e il nuovo trailer mostra il ritorno di due personaggi molto amati nella serie originale: Zack Morris e Kelly Kapowski.

Le avventure degli studenti della Bayside School stanno per tornare in Saved By The Bell, il prossimo 23 novembre sulla piattaforma Peacock di di NBC Universal, e nel trailer vediamo il ritorno di due personaggi storici, Zack Morris e Kelly Kapowski interpretati rispettivamente da Mark-Paul Gosselaar e Tiffani Thiessen.

Il trailer di Saved by the Bell è molto nostalgico e parla direttamente ai fan della serie originale di fine anni'80 e inizio anni'90. Infatti, vediamo a un certo punto i personaggi Zack Morris(Mark-Paul Gosselaar) e Kelly Kapowski (Tiffani Thiessen) insieme a A.C. Slater (Mario López) e Jessie Spano (Elizabeth Berkley Lauren) che cantano su un palco la canzone Friends Forever.

Il trailer del reboot, inoltre, offre anche informazioni sulla trama. Il governatore della California Zack Morris chiude alcune scuole superiori sotto finanziate, mandando i suoi studenti nelle aree più ricche, vale a dire alla Bayside High School. Suo figlio Mac (Mitchell Hoog) e Jamie (Belmont Cameli) figlio di Jessie frequentano la Bayside School, così come la ricca e popolare Lexi (Josie Totah), mentre Slater lavora lì come insegnante di ginnastica.

Nel cast di Saved by The Bell, oltre a Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessler, Mario Lopez e Elizabeth Berkeley troviamo una nuova generazione di ragazzi, ovvero Josie Totah, Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Alycia Pascual-Pena e Belmont Cameli.