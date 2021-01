Bayside School, Dustin Diamond ha un tumore al quarto stadio

La celebre serie tv anni '90 Saved By The Bell - o come è conosciuta nel nostro paese Bayside School - era recentemente tornata a essere un argomento caldo per via del reboot dello show che ha debuttato su Peacock lo scorso novembre, ma le ultime notizie collegate alla serie sono decisamente meno allegre: è stato infatti riportato che Dustin Diamond, uno degli attori del cast originale, sarebbe alle prese con un tumore al quarto stadio.

Diamond, che nel telefilm interpretava il ruolo di Samuel "Screech" Powers, sarebbe stato ricoverato in un ospedale della Florida nel weekend per via di forti dolori causati dall'herpes zoster, e una generale sensazione di disagio. Così, riporta Deadline, dopo ulteriori analisi, si è scoperta la presenza del tumore.

Al momento, l'attore starebbe procedendo con le prime sessioni di chemioterapia, nella speranza di farlo recedere.

Diversamente da altri suoi colleghi come Mario Lopez, Tiffany Thiessen o Mark-Paul Gosselaar, Diamond ha collezionato pochi ingaggi memorabili dopo Saved By The Bell - più che altro si è trattato di diversi film low-budget, apparizioni tv e nei reality show -, e nel 2009 pubblicò anche un libro, Behind the Bell, nel quale raccontava i retroscena dal set della serie, facendo attenzione a non sorvolare affatto sui gossip più succosi (e meno lusinghieri).

Sarà anche per questo che Screech non si è visto per niente nel nuovo show di Peacock, quando Zack Morris, A.C. Slater, Kelly Kapowski, Lisa Turtle e Jessie Spano hanno invece fatto tutti ritorno al Bayside High?