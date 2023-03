Il duro del Road House: Jake Gyllenhaal ha girato una scena del remake in UFC (VIDEO)

Jake Gyllenhaal ha voluto girare una scena de Il duro del Road House, remake del cult con Patrick Swayze, durante le presentazioni di UFC 285, grande evento della Ultimate Fighting Championship, nota federazione di arti marziali miste.

L'attore si è presentato in scena come un vero e proprio combattente, ottenendo il verdetto ufficiale sul suo peso dai giudici e inscenando un alterco con un altro fighter. L'ex campione della UFC Conor McGregor, uno dei volti più celebri della federazione, figurerà nel cast assieme a lui.

Road House sarà diretto da Doug Liman da una sceneggiatura di Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. La nuova versione segue un ex combattente dell'UFC che accetta un lavoro come buttafuori in un rude ritrovo nelle Florida Keys, ma ben presto scopre che non tutto è come sembra in questo paradiso tropicale.

Il remake de Il duro del Road House è prodotto da JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch, con Joel Silver per Silver Pictures. Il film originale, diretto da Rowdy Herrington, vedeva Patrick Swayze nel ruolo di un buttafuori di nome Dalton, assunto per ripulire uno dei bar più chiassosi e rumorosi del Missouri: The Double Deuce. Nel cast anche Kelly Lynch, Sam Elliott, e Ben Gazzara.