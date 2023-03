Dungeons & Dragons, il trailer finale sfrutta il plauso della critica: "Lo adorerete"

L'ultimo trailer della pellicola, in sala a partire dal 29 marzo prossimo, sfrutta il buon responso ottenuto nelle anteprime stampa internazionali.

Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer finale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, sfruttamento ampiamente l'ottimo responso della critica ottenuto nel corso delle varie anteprime stampa in tutto il mondo.

Il nuovo trailer mostra diversi nuovi spezzoni del film (compresi alcuni leggeri spoiler dai minuti iniziali del film) insieme a una serie di apprezzamenti da parte di vari recensori. Anche se il trailer non è così cinematografico o epico come i precedenti, cattura certamente un po' dell'entusiasmo per il fatto che il film potrebbe rivelarsi il primo grande successo del 2023.

La descrizione ufficiale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri recita: "Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri intraprendono un'epica rapina per recuperare una reliquia perduta, ma le cose vanno pericolosamente male quando si imbattono nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri porta sul grande schermo il ricco mondo e lo spirito ludico del leggendario gioco di ruolo in un'avventura esilarante e ricca di azione".

Oltre a Chris Pine, il film è interpretato anche da Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Rege-Jean Page e Hugh Grant ed è stato diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein. Uscita prevista per il 29 marzo.