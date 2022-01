Dungeons & Dragons: Rawson Marshall Thurber sceneggiatore e regista del pilot della serie tv

La serie tv di Dungeons & Dragons ha trovato il filmmaker che si occuperà del suo sviluppo per conto di eOne: Rawson Marshall Thurber ha infatti stretto un accordo con la casa di produzione.

Il progetto live-action si ispira al famoso gioco di ruolo fantasy prodotto da Wizards of the Coast.

Rawson Marshall Thurber firmerà la sceneggiatura del pilot di Dungeons & Dragons e ne sarà il regista, oltre ad avere un ruolo di produttore esecutivo.

Michael Lombardo, responsabile dei progetti televisivi di eOne, aveva dichiarato a novembre: "Non vogliamo che sia solo uno show, stiamo costruendolo e sviluppandolo con un approccio più esteso che comprenda un certo numero di serie e show di diverso genere, e speriamo di poter proporre il progetto sul mercato il prossimo anno".

Thurber, già produttore e regista di Red Notice, dovrà quindi delineare l'universo televisivo legato al gioco che affiancherà la realizzazione del film, le cui riprese si sono conclude recentemente.

La storia coinvolge esseri umani, elfi, orchi e altre creature fantastiche alle prese con guerre, ricerche di tesori e missioni di vario genere.