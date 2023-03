Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Michelle Rodriguez contro il blue screen: "Non ho sei anni"

Arriverà finalmente nelle sale il 30 marzo l'adattamento in live action di Dungeons & Dragons, uno dei giochi di ruolo più celebri di sempre. Tra i protagonisti Michelle Rodriguez, che in una recente intervista ha elogiato l'utilizzo di set reali per realizzare alcune scene, criticando l'utilizzo sempre più frequente del blue screen.

"I ragazzi hanno lavorato sodo per creare dei fantastici set con un design grandioso. Una sensazione migliore del camminare su un set sapendo che hai davanti a te soltanto dei blue screen con degli adesivi. Non ce la faccio, non ho più sei anni. Per me è difficile sedermi dentro a una scatola di cartone e far finta che sia un razzo, per dire" ha spiegato l'attrice ai microfoni di SFX Magazine.

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Hugh Grant era terrorizzato dalle creature meccaniche sul set

La sinossi ufficiale di Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri recita: "Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate".

Il film action fantasy è basato sul celebre ruolo di ruolo di Hasbro del 1974. Nel gioco, l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando dell'imperatrice Savina. Con lo scettro magico, lei domina i draghi d'oro e assicura la difesa al regno.