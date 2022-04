Dungeons & Dragons: il primissimo teaser del nuovo film con Chris Pine

Paramount Pictures ha distribuito il primissimo teaser trailer di Dungeons & Dragons, il nuovo film con Chris Pine basati su uno dei giochi di ruolo più venduto di tutti i tempi.

Su Instagram, il profilo ufficiale di Paramount Pictures Italia ha parlato in tal modo di Dungeons & Dragons: "La nostra Campagna ha inizio...⁣ Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri. Unitevi al nostro gruppo di avventurieri con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant. Il viaggio vi aspetta nei cinema nel 2023".

Dungeons & Dragons è un film fantasy ed action attualmente in fase di post-produzione. Ancora non è stata resa nota la trama del film. Ciò che è certo è che si baserà sull'omonimo gioco di ruolo del 1974, in cui l'Impero di Izmer è governato da un'aristocrazia esperta di magia, con i maghi che sono sono sotto il comando dell'imperatrice Savina. Con lo scettro magico, lei domina i draghi d'oro e assicura la difesa al regno.

Il cast di Dungeons & Dragons comprende i nomi di Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant. Il film sarà distribuito da Paramount Pictures nel 2023.