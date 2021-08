Dune, Zendaya ha girato le sue scene in soli 4 giorni: "Non me ne volevo andare"

Zendaya ha anticipato che il suo ruolo in Dune è molto ridotto ed è stato girato in soli quattro giorni di riprese.

Mentre i fan di Zendaya non vedono l'ora di gustarsi la sua performance in Dune, l'attrice ha rivelato che il suo ruolo è molto più piccolo di quanto alcune persone potrebbero pensare visto che è stato girato in soli 4 giorni.

Zendaya in una immagine del film Dune del 2020

In un'intervista con Empire, l'attrice ha parlato della collaborazione con il regista Denis Villeneuve e del ritratto di Chani nel recente adattamento cinematografico del popolare romanzo di Frank Herbert che verrà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia Fuori Concorso il 3 settembre.

"Denis sa cosa vuole da noi, ma è anche molto collaborativo permettendomi anche di avere la mia interpretazione del personaggio" ha spiegato Zendaya Coleman. "Non voglio anticipare niente, ma non vedo l'ora di esplorare di più il personaggio di Chani. Spero di imparare ancora tanto da Denis. Amo imparare da persone che sono brave nel loro lavoro".

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Per quanto riguarda il ruolo di Chani, interesse sentimentale dei protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet), Zendaya ha anticipato:

"La mia parte è molto, molto piccola in questo film. Ecco perché sono così entusiasta di vederlo, di vedere cosa hanno combinato tutti. Denis e io abbiamo discusso su chi sia Chani e sulla forza che possiede. È una combattente, ecco cosa è lei e il suo popolo".

L'attrice ha aggiunto: "Ho avuto solo pochi giorni con lei, quindi ho in qualche modo grattato la superficie, ma è stato così divertente provare a comprenderla. Come cammina, come parla? Questo è il suo pianeta, quindi come naviga in questo mondo? È stato così piacevole che non volevo andarmene via alla fine del lavoro."