Venezia 78: Zendaya stupisce tutti col suo vestito di Balmain durante la premiere di Dune (FOTO)

Zendaya ha fatto girare la testa a tutti i presenti durante la premiere del suo ultimo film, Dune, sul tappeto rosso di Venezia 78. L'attrice venticinquenne si è unita al nuovo trend del cosiddetto look "effetto bagnato" indossando un abito su misura di Balmain.

Secondo quanto riferito da Page Six, l'abito in pelle è stato creato per Zendaya appositamente per la 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, utilizzando le misure esatte del suo busto. L'attrice ha accessoriato l'outfit con una collana con uno smeraldo da 93 carati all'interno delle fauci di un serpente incrostato di diamanti e smeraldi.

Il look "effetto bagnato" è stato scelto anche da Kim Kardashian al Met Gala del 2019. Zendaya è recentemente diventata l'attrice più giovane a vincere un Emmy in una serie drammatica ed è stata anche nominata per il suo ruolo in Euphoria, serie televisiva della HBO.

"Significa davvero tutto per me. Ammiro immensamente ogni donna che era stata nominata con me, ammiro il loro lavoro e ciò che rappresentano", dichiarò Zendaya Coleman dopo aver vinto il premio. "Il solo fatto di essere nominata all'interno della loro stessa categoria era sufficiente per me... vedere i loro sorrisi e il loro supporto quando ho vinto mi ha riempito il cuore di gioia".