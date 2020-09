Dune: il video virale che mette a confronto il film del 2020 e del 1984

Un video di IMDB mette a confronto le scene del trailer di Dune di Denis Villeneuve del 2020 con le stesse scene del film di David Lynch del 1984. La clip permette di cogliere il diverso approccio che i due registi hanno avuto nei confronti della saga di Frank Herbert.

Ieri è arrivato finalmente il trailer italiano di Dune, l'adattamento firmato da Denis Villeneuve, che permette di apprezzare in dettaglio le prime spettacolari sequenze dell'ambiziosa pellicola fantascientifica in arrivo al cinema a dicembre. Oggi IMDB ha pubblicato sui social un suggestivo video in cui le scene del trailer di Dune di Denis Villeneuve sono messe a confronto con l'adattamento che ne fece David Lynch nel 1984. Nel trailer vediamo il personaggio di Paul Atreides interpretato da Timothée Chalamet e Kyle MacLachlan. Sebbene le scene siano simili, si nota la differenza di approccio tra i due registi che per i fan della saga in questo momento è tutta a vantaggio di Villeneuve, soprattutto dopo la spettacolare scena del Verme delle sabbie di Dune che ha entusiasmato i fan con la maestosa ed inquietante creatura che appare alla fine del trailer.

Come si evince anche dal trailer - a proposito qui potete leggere il nostro commento al trailer di Dune - e come sappiamo già dalla sinossi fornitaci da Warner Bros., la storia di Dune, ispirata al primo libro del ciclo di Frank Herbert, pubblicato nel 1965, segue "Paul Atreides (Chalamet), un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".

La pellicola si avvale della presenza di un cast di alto livello, composto dal già citato Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista Paul Atreides, Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (il Duca Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen), Dave Bautista (Glossu Rabban), Zendaya (Chani), David Dastmalchian (Piter De), Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar) e Chang Chen (Dr. Wellington Yueh).