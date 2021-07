Dune: il trailer italiano del film di Denis Villeneuve

Dune, il nuovo film diretto da Denis Villeneuve si mostra nel trailer italiano rilasciato da Warner Bros. L'attesa pellicola che sarà presentata a Venezia vede nel cast (tra gli altri) Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya e Oscar Isaac.

Il video del trailer ita di Dune lascia emergere tutto il potenziale del film e ne preannunciano la spettacolarità dal punto di vista fotografico, narrativo ed interpretativo. L'apparente pace che viene descritta da Zendaya all'inizio del trailer, lascia ben presto spazio alla minaccia rappresentata dagli stranieri che vogliono saccheggiare il pianeta Arrakis per impossessarsi della spezia capace di estendere la vita umana e conferire ai suoi utenti abilità sovrumane. Vediamo quindi contrapposte forze del bene e del male, tra cui gli Atreides e gli Harkonnen, che nel film daranno vita ad una battaglia epica, destinata ad estendersi attraverso uno o più sequel. Non poteva poi mancare, sul finale, il verme delle sabbie, la creatura gigante che gli amanti del cinema sci-fi non vedono l'ora di ammirare sul grande schermo.

Dopo un'attesa prolungata dall'emergenza sanitaria, finalmente Dune è pronto per arrivare sul grande schermo. I fan dell'opera di Frank Herbert aspettano da tempo questo nuovo adattamento firmato da Denis Villeneuve che, attraverso Arrival e Blade Runner 2049, ha già dimostrato tutto il suo talento nel genere sci-fi. L'opera sarà presentata fuori concorso, in anteprima mondiale, il 3 settembre al Festival di Venezia 2021. Per quanto riguarda l'uscita nelle sale italiane, invece, l'appuntamento è per il 16 settembre. Ancora un paio di mesi, dunque, ma da oggi è possibile ingannare l'attesa con la visione del primo full trailer rilasciato da Warner Bros.

Come riporta la sinossi ufficiale, Dune rappresenta "un'epica avventura ricca di emozioni, che narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere".

Al fianco di Chalamet, in Dune troviamo Oscar Isaac, Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Chang Chen e David Dastmalchiano. La sceneggiatura del film è stata scritta da Villeneuve insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth.